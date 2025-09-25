Рейтинг@Mail.ru
25.09.2025
Тверская область
 
20:32 25.09.2025
Руденя: в Тверской области введут в эксплуатацию молочно-товарную ферму
Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел заседание градостроительной комиссии, на нем было принято решение о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию... РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел заседание градостроительной комиссии, на нем было принято решение о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию молочно-товарного комплекса в деревне Давыдово Кашинского округа, сообщает пресс-служба облправительства. Ферма — завершающая часть инвестиционного проекта в сфере сельского хозяйства Верхневолжья, который реализует ООО "Румелко-Агро". В целом он предусматривает возведение двух молочно-товарных ферм по 5,5 тысячи фуражных коров каждая — в деревнях Давыдово и Бузыково, нетельного комплекса на 14,4 тысячи голов в Бурмакине, а также жилого комплекса для сотрудников в Кашине. По мнению Рудени, реализация инвестпроекта позволит значительно повысить потенциал Кашинского округа и всей Тверской области в сельском хозяйстве, а также будет способствовать увеличению вклада Верхневолжья в реализацию национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". На начальном этапе планировалось, что реализация проекта позволит привлечь в экономику региона 20 миллиардов рублей инвестиций, создать не менее 600 рабочих мест. По факту — общий объем инвестиций в проект составил 30,8 миллиарда рублей, создано свыше 750 рабочих мест. Молочно-товарный комплекс в деревне Давыдово включает пять коровников, два доильно-молочных блока, склад концентрированных кормов, навесы для сена и соломы, силосно-сенажные траншеи, ангар для техники, здание для отдыха персонала и другие объекты. Кроме того, на заседании был рассмотрен вопрос, касающийся реализации инвестиционного проекта компании "Экоагрофарминг" в Старицком округе. Предприятие специализируется на производстве и хранении картофеля, овощей и зерновых культур. В настоящее время возле деревни Степурино развернуто картофелехранилище мощностью 24 тысячи тонн. Проектом также предусмотрено строительство еще двух картофелехранилищ на 7 тысяч тонн и хранилища моркови на 5,7 тысячи тонн.
тверская область
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел заседание градостроительной комиссии, на нем было принято решение о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию молочно-товарного комплекса в деревне Давыдово Кашинского округа, сообщает пресс-служба облправительства.
Ферма — завершающая часть инвестиционного проекта в сфере сельского хозяйства Верхневолжья, который реализует ООО "Румелко-Агро". В целом он предусматривает возведение двух молочно-товарных ферм по 5,5 тысячи фуражных коров каждая — в деревнях Давыдово и Бузыково, нетельного комплекса на 14,4 тысячи голов в Бурмакине, а также жилого комплекса для сотрудников в Кашине.
По мнению Рудени, реализация инвестпроекта позволит значительно повысить потенциал Кашинского округа и всей Тверской области в сельском хозяйстве, а также будет способствовать увеличению вклада Верхневолжья в реализацию национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".
На начальном этапе планировалось, что реализация проекта позволит привлечь в экономику региона 20 миллиардов рублей инвестиций, создать не менее 600 рабочих мест. По факту — общий объем инвестиций в проект составил 30,8 миллиарда рублей, создано свыше 750 рабочих мест.
Молочно-товарный комплекс в деревне Давыдово включает пять коровников, два доильно-молочных блока, склад концентрированных кормов, навесы для сена и соломы, силосно-сенажные траншеи, ангар для техники, здание для отдыха персонала и другие объекты.
Кроме того, на заседании был рассмотрен вопрос, касающийся реализации инвестиционного проекта компании "Экоагрофарминг" в Старицком округе.
Предприятие специализируется на производстве и хранении картофеля, овощей и зерновых культур. В настоящее время возле деревни Степурино развернуто картофелехранилище мощностью 24 тысячи тонн. Проектом также предусмотрено строительство еще двух картофелехранилищ на 7 тысяч тонн и хранилища моркови на 5,7 тысячи тонн.
