https://ria.ru/20250925/rudenya-2044421643.html
Руденя: в Тверской области введут в эксплуатацию молочно-товарную ферму
Руденя: в Тверской области введут в эксплуатацию молочно-товарную ферму - РИА Новости, 25.09.2025
Руденя: в Тверской области введут в эксплуатацию молочно-товарную ферму
Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел заседание градостроительной комиссии, на нем было принято решение о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T20:32:00+03:00
2025-09-25T20:32:00+03:00
2025-09-25T20:32:00+03:00
тверская область
игорь руденя
тверская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044421334_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_26085d2368094fda7a85c361d3c0f7a6.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел заседание градостроительной комиссии, на нем было принято решение о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию молочно-товарного комплекса в деревне Давыдово Кашинского округа, сообщает пресс-служба облправительства. Ферма — завершающая часть инвестиционного проекта в сфере сельского хозяйства Верхневолжья, который реализует ООО "Румелко-Агро". В целом он предусматривает возведение двух молочно-товарных ферм по 5,5 тысячи фуражных коров каждая — в деревнях Давыдово и Бузыково, нетельного комплекса на 14,4 тысячи голов в Бурмакине, а также жилого комплекса для сотрудников в Кашине. По мнению Рудени, реализация инвестпроекта позволит значительно повысить потенциал Кашинского округа и всей Тверской области в сельском хозяйстве, а также будет способствовать увеличению вклада Верхневолжья в реализацию национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". На начальном этапе планировалось, что реализация проекта позволит привлечь в экономику региона 20 миллиардов рублей инвестиций, создать не менее 600 рабочих мест. По факту — общий объем инвестиций в проект составил 30,8 миллиарда рублей, создано свыше 750 рабочих мест. Молочно-товарный комплекс в деревне Давыдово включает пять коровников, два доильно-молочных блока, склад концентрированных кормов, навесы для сена и соломы, силосно-сенажные траншеи, ангар для техники, здание для отдыха персонала и другие объекты. Кроме того, на заседании был рассмотрен вопрос, касающийся реализации инвестиционного проекта компании "Экоагрофарминг" в Старицком округе. Предприятие специализируется на производстве и хранении картофеля, овощей и зерновых культур. В настоящее время возле деревни Степурино развернуто картофелехранилище мощностью 24 тысячи тонн. Проектом также предусмотрено строительство еще двух картофелехранилищ на 7 тысяч тонн и хранилища моркови на 5,7 тысячи тонн.
https://ria.ru/20250923/rudenya-2043787395.html
https://ria.ru/20250923/deti-2043769241.html
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044421334_95:0:1187:819_1920x0_80_0_0_e3c0d3a3ca3a929942c3698004443931.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область
Руденя: в Тверской области введут в эксплуатацию молочно-товарную ферму
Игорь Руденя: в Верхневолжье введут в эксплуатацию молочно-товарный комплекс
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел заседание градостроительной комиссии, на нем было принято решение о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию молочно-товарного комплекса в деревне Давыдово Кашинского округа, сообщает пресс-служба облправительства.
Ферма — завершающая часть инвестиционного проекта в сфере сельского хозяйства Верхневолжья, который реализует ООО "Румелко-Агро". В целом он предусматривает возведение двух молочно-товарных ферм по 5,5 тысячи фуражных коров каждая — в деревнях Давыдово и Бузыково, нетельного комплекса на 14,4 тысячи голов в Бурмакине, а также жилого комплекса для сотрудников в Кашине.
По мнению Рудени, реализация инвестпроекта позволит значительно повысить потенциал Кашинского округа и всей Тверской области в сельском хозяйстве, а также будет способствовать увеличению вклада Верхневолжья в реализацию национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".
На начальном этапе планировалось, что реализация проекта позволит привлечь в экономику региона 20 миллиардов рублей инвестиций, создать не менее 600 рабочих мест. По факту — общий объем инвестиций в проект составил 30,8 миллиарда рублей, создано свыше 750 рабочих мест.
Молочно-товарный комплекс в деревне Давыдово включает пять коровников, два доильно-молочных блока, склад концентрированных кормов, навесы для сена и соломы, силосно-сенажные траншеи, ангар для техники, здание для отдыха персонала и другие объекты.
Кроме того, на заседании был рассмотрен вопрос, касающийся реализации инвестиционного проекта компании "Экоагрофарминг" в Старицком округе.
Предприятие специализируется на производстве и хранении картофеля, овощей и зерновых культур. В настоящее время возле деревни Степурино развернуто картофелехранилище мощностью 24 тысячи тонн. Проектом также предусмотрено строительство еще двух картофелехранилищ на 7 тысяч тонн и хранилища моркови на 5,7 тысячи тонн.