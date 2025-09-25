https://ria.ru/20250925/rossiya-2044427140.html

Россия и Эфиопия обменялись планом действий по развитию проекта АЭС

Россия и Эфиопия обменялись планом действий по развитию проекта АЭС - РИА Новости, 25.09.2025

Россия и Эфиопия обменялись планом действий по развитию проекта АЭС

Глава "Росатома" Алексей Лихачев и глава МИД Эфиопии Гедион Тимотеос обменялись подписанным планом действий между российской госкорпорацией и... РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев и глава МИД Эфиопии Гедион Тимотеос обменялись подписанным планом действий между российской госкорпорацией и электроэнергетической корпорацией Эфиопии о развитии проекта АЭС на территории республики, передает корреспондент РИА Новости. Церемония обмена документами состоялась во время переговоров президента РФ Владимира Путина с премьером Эфиопии Абием Ахмедом. Ранее Путин и Ахмед приняли участие в Глобальном атомном форуме в Москве в рамках Мировой атомной недели. В форуме также приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, и.о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, а также представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций.

