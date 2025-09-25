Рейтинг@Mail.ru
17:07 25.09.2025 (обновлено: 21:29 25.09.2025)
Путин анонсировал запуск революционной разработки в области мирного атома
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Россия в 2030 году запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом, заявил президент России Владимир Путин."Сейчас перехожу к главному, чем, считаю, Россия может гордиться, потому что уже в 2030 году мы в России, в Томской области, планируем запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом", — сказал глава государства на Международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.В рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв" "Росатом" строит на площадке своего "Сибирского химического комбината" в Северске Томской области опытно-демонстрационный энергетический комплекс IV поколения на основе инновационной реакторной установки на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт. В состав ОДЭК войдет замыкающий ядерный топливный цикл пристанционный завод, который включает в себя модуль переработки облученного ядерного топлива реактора БРЕСТ и модуль по производству такого ядерного топлива.Проект "Прорыв" направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом (ЗЯТЦ) на базе реакторов на быстрых нейтронах. Реализация проекта должна обеспечить лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике. А ОДЭК впервые в мире продемонстрирует устойчивую работу полного комплекса объектов, обеспечивающих ЗЯТЦ, воплощая в себе новое качество атомной генерации будущего — беспрецедентно безопасной, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной. Пристанционный вариант организации топливного цикла в рамках ОДЭК позволит отработать технологии так называемого короткого топливного цикла в минимальные сроки в пределах одной площадки.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин на пленарном заседании международного форума "Мировая атомная неделя" на ВДНХ
Владимир Путин на пленарном заседании международного форума "Мировая атомная неделя" на ВДНХ
Путин рассказал о революционной разработке российских атомщиков
