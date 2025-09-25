https://ria.ru/20250925/rossiya-2044349995.html

Путин анонсировал запуск революционной разработки в области мирного атома

Путин анонсировал запуск революционной разработки в области мирного атома - РИА Новости, 25.09.2025

Путин анонсировал запуск революционной разработки в области мирного атома

Россия в 2030 году запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T17:07:00+03:00

2025-09-25T17:07:00+03:00

2025-09-25T21:29:00+03:00

россия

владимир путин

москва

томская область

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

сибирский химический комбинат

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044348512_0:298:3111:2048_1920x0_80_0_0_f555e6b00b7c6df8049dfae4a70c3f21.jpg

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Россия в 2030 году запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом, заявил президент России Владимир Путин."Сейчас перехожу к главному, чем, считаю, Россия может гордиться, потому что уже в 2030 году мы в России, в Томской области, планируем запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом", — сказал глава государства на Международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.В рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв" "Росатом" строит на площадке своего "Сибирского химического комбината" в Северске Томской области опытно-демонстрационный энергетический комплекс IV поколения на основе инновационной реакторной установки на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт. В состав ОДЭК войдет замыкающий ядерный топливный цикл пристанционный завод, который включает в себя модуль переработки облученного ядерного топлива реактора БРЕСТ и модуль по производству такого ядерного топлива.Проект "Прорыв" направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом (ЗЯТЦ) на базе реакторов на быстрых нейтронах. Реализация проекта должна обеспечить лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике. А ОДЭК впервые в мире продемонстрирует устойчивую работу полного комплекса объектов, обеспечивающих ЗЯТЦ, воплощая в себе новое качество атомной генерации будущего — беспрецедентно безопасной, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной. Пристанционный вариант организации топливного цикла в рамках ОДЭК позволит отработать технологии так называемого короткого топливного цикла в минимальные сроки в пределах одной площадки.

https://ria.ru/20250925/uchenye-2044351656.html

россия

москва

томская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, москва, томская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сибирский химический комбинат