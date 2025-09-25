Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о помощи России партнерам в атомной энергетике
17:02 25.09.2025 (обновлено: 18:40 25.09.2025)
Путин рассказал о помощи России партнерам в атомной энергетике
россия
владимир путин
москва
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия помогает партнерам в атомной энергетике совершить настоящий рывок в развитии, заявил президент РФ Владимир Путин."Помогаем нашим партнерам (в атомной энергетике - ред.) совершить настоящий рывок в развитии, вывести экономику на новый уровень эффективности, повысить качество жизни людей в конечном счете", - сказал Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.
россия
москва
россия, владимир путин, москва
Россия, Владимир Путин, Москва
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия помогает партнерам в атомной энергетике совершить настоящий рывок в развитии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Помогаем нашим партнерам (в атомной энергетике - ред.) совершить настоящий рывок в развитии, вывести экономику на новый уровень эффективности, повысить качество жизни людей в конечном счете", - сказал Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.
Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.
Президент России Владимир Путин на Глобальном атомном форуме в рамках Мировой атомной недели на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Россия выполняет все обязательства по атомным технологиям, заявил Путин
Россия Владимир Путин Москва
 
 
