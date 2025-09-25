https://ria.ru/20250925/rossiya-2044347686.html

Путин рассказал о помощи России партнерам в атомной энергетике

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия помогает партнерам в атомной энергетике совершить настоящий рывок в развитии, заявил президент РФ Владимир Путин."Помогаем нашим партнерам (в атомной энергетике - ред.) совершить настоящий рывок в развитии, вывести экономику на новый уровень эффективности, повысить качество жизни людей в конечном счете", - сказал Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.

