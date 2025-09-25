Россия всегда открыта к сотрудничеству в мирном атоме, заявил Кириенко

Рейтинг@Mail.ru
12:52 25.09.2025 (обновлено: 13:01 25.09.2025)
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия всегда была открыта для сотрудничества в мирном атоме с другими странами, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко."Россия и "Росатом" всегда, с первых дней, развивалась с максимально открытым, доверительным взаимоотношением со всеми нашими партнёрами, с готовностью передавать технологии, знания, создавать совместные предприятия, совместно реализовывать проекты в третьих странах", - сказал Кириенко на открытии глобального международного форума "Мировая атомная неделя" в Москве на ВДНХ.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСергей Кириенко
Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сергей Кириенко. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия всегда была открыта для сотрудничества в мирном атоме с другими странами, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко.
"Россия и "Росатом" всегда, с первых дней, развивалась с максимально открытым, доверительным взаимоотношением со всеми нашими партнёрами, с готовностью передавать технологии, знания, создавать совместные предприятия, совместно реализовывать проекты в третьих странах", - сказал Кириенко на открытии глобального международного форума "Мировая атомная неделя" в Москве на ВДНХ.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Россия и Ирак подготовят межправсоглашение по мирному атому
8 сентября, 14:58
 
Россия Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Сергей Кириенко Москва
 
 
