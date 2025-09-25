https://ria.ru/20250925/rossiya-2044268892.html

Россия всегда открыта к сотрудничеству в мирном атоме, заявил Кириенко

2025-09-25T12:52:00+03:00

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия всегда была открыта для сотрудничества в мирном атоме с другими странами, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко."Россия и "Росатом" всегда, с первых дней, развивалась с максимально открытым, доверительным взаимоотношением со всеми нашими партнёрами, с готовностью передавать технологии, знания, создавать совместные предприятия, совместно реализовывать проекты в третьих странах", - сказал Кириенко на открытии глобального международного форума "Мировая атомная неделя" в Москве на ВДНХ.

2025

