https://ria.ru/20250925/rossiya-2044268892.html
Россия всегда открыта к сотрудничеству в мирном атоме, заявил Кириенко
Россия всегда открыта к сотрудничеству в мирном атоме, заявил Кириенко - РИА Новости, 25.09.2025
Россия всегда открыта к сотрудничеству в мирном атоме, заявил Кириенко
Россия всегда была открыта для сотрудничества в мирном атоме с другими странами, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России,... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T12:52:00+03:00
2025-09-25T12:52:00+03:00
2025-09-25T13:01:00+03:00
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
сергей кириенко
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921445650_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_be76dd1f2a56c7b0ec5a1baa8dbbcaa3.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия всегда была открыта для сотрудничества в мирном атоме с другими странами, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко."Россия и "Росатом" всегда, с первых дней, развивалась с максимально открытым, доверительным взаимоотношением со всеми нашими партнёрами, с готовностью передавать технологии, знания, создавать совместные предприятия, совместно реализовывать проекты в третьих странах", - сказал Кириенко на открытии глобального международного форума "Мировая атомная неделя" в Москве на ВДНХ.
https://ria.ru/20250908/rosatom-2040443346.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921445650_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_ce5ce15d595d03a3661b925b335bdf9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сергей кириенко, москва
Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Сергей Кириенко, Москва
Россия всегда открыта к сотрудничеству в мирном атоме, заявил Кириенко
Кириенко: Россия всегда была открыта к сотрудничеству в мирном атоме