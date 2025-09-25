https://ria.ru/20250925/rossiya-2044255416.html

Россия продолжает быть открытой для переговоров по Украине, заявил Песков

Россия продолжает быть открытой для переговоров по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 25.09.2025

Россия продолжает быть открытой для переговоров по Украине, заявил Песков

Россия продолжает быть открытой для выхода на трек мирных переговоров по Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T12:17:00+03:00

2025-09-25T12:17:00+03:00

2025-09-25T12:17:00+03:00

украина

россия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_0:161:3309:2022_1920x0_80_0_0_ba0fbbcc06fde46394d0a27e26fb0b9f.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия продолжает быть открытой для выхода на трек мирных переговоров по Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия продолжает быть открытой для выхода на трек мирных переговоров", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. ​

https://ria.ru/20250924/lavrov-2044147160.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, дмитрий песков