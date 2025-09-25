https://ria.ru/20250925/rossiya-2044255416.html
Россия продолжает быть открытой для переговоров по Украине, заявил Песков
Россия продолжает быть открытой для переговоров по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 25.09.2025
Россия продолжает быть открытой для переговоров по Украине, заявил Песков
Россия продолжает быть открытой для выхода на трек мирных переговоров по Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T12:17:00+03:00
2025-09-25T12:17:00+03:00
2025-09-25T12:17:00+03:00
украина
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_0:161:3309:2022_1920x0_80_0_0_ba0fbbcc06fde46394d0a27e26fb0b9f.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия продолжает быть открытой для выхода на трек мирных переговоров по Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия продолжает быть открытой для выхода на трек мирных переговоров", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
https://ria.ru/20250924/lavrov-2044147160.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_578:0:3309:2048_1920x0_80_0_0_6e073cf9a5338ba083dfed450642205e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, дмитрий песков
Украина, Россия, Дмитрий Песков
Россия продолжает быть открытой для переговоров по Украине, заявил Песков
Песков: Россия открыта для выхода на трек мирных переговоров по Украине