Россия готова участвовать в отказе от биооружия, заявил Песков
Россия готова участвовать в отказе от биооружия, заявил Песков - РИА Новости, 25.09.2025
Россия готова участвовать в отказе от биооружия, заявил Песков
Россия готова участвовать в процессе общего отказа от биологического оружия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T12:12:00+03:00
2025-09-25T12:12:00+03:00
2025-09-25T12:12:00+03:00
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия готова участвовать в процессе общего отказа от биологического оружия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, это очень важный призыв, и такой призыв можно приветствовать, и, разумеется, российская сторона готова участвовать в таком процессе отказа, общего отказа от биологического оружия", - сказал Песков журналистам. Ранее Трамп заявил, что мировому сообществу нужно полностью отказаться от разработки биологического оружия, последствия этого "невероятно опасны".
Россия готова участвовать в отказе от биооружия, заявил Песков
Песков: Россия готова участвовать в общем отказе от биологического оружия