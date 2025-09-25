https://ria.ru/20250925/rossiya-2044253578.html

Россия готова участвовать в отказе от биооружия, заявил Песков

Россия готова участвовать в отказе от биооружия, заявил Песков - РИА Новости, 25.09.2025

Россия готова участвовать в отказе от биооружия, заявил Песков

Россия готова участвовать в процессе общего отказа от биологического оружия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T12:12:00+03:00

2025-09-25T12:12:00+03:00

2025-09-25T12:12:00+03:00

в мире

россия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия готова участвовать в процессе общего отказа от биологического оружия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, это очень важный призыв, и такой призыв можно приветствовать, и, разумеется, российская сторона готова участвовать в таком процессе отказа, общего отказа от биологического оружия", - сказал Песков журналистам. Ранее Трамп заявил, что мировому сообществу нужно полностью отказаться от разработки биологического оружия, последствия этого "невероятно опасны".

https://ria.ru/20250923/tramp-2043805742.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, дмитрий песков