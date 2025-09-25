Рейтинг@Mail.ru
Применение РФЛП обсудили на сессии "Росатома" на WAW - РИА Новости, 25.09.2025
19:08 25.09.2025
Применение РФЛП обсудили на сессии "Росатома" на WAW
Применение РФЛП обсудили на сессии "Росатома" на WAW
Применение РФЛП обсудили на сессии "Росатома" на WAW

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Участники сессии госкорпорации "Росатом" из России, Сербии, Кыргызстана и Египта в ходе Международного форума World Atomic Week обсудили международное сотрудничество для расширения применения радиофармацевтических лекарственных препаратов (РФЛП) и создания центров ядерной медицины, сообщает пресс-служба госкорпорации.
Модератором дискуссии выступил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев. Он подчеркнул, что развитие технологий ядерной медицины, включая расширение практики применения РФЛП, играют важнейшую роль в сфере сохранения и восстановления здоровья людей.
"Сегодня перед учеными, врачами и специалистами в области атомных технологий стоят весьма амбициозные задачи: необходимо активно развивать сферу применения РФЛП для диагностики и лечения социально-значимых заболеваний, развивать радиофармацевтические аптеки и производство оборудования для изготовления РФЛП и их применения в диагностике и терапии", – приводятся в сообщении слова Глаголева.
Директор института ядерной медицины МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиала ФГБУ "НМИЦ радиологии" министерства здравоохранения России Валерий Крылов подчеркнул, что будущее медицины – в ее персонализации.
"Лютеций-177, актиний-225 и генератор рения-188 – это гордость нашей страны. Более 60% всего мирового производства лютеция-177 – это российское производство (научные институты “Росатома” в Димитровграде и Заречном), а более 50% производства актиния-225 находится в Обнинске", – отметил Крылов.
Генеральный директор ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России​ Юрий Удалов рассказал о том, как медицинское сообщество может повлиять на развитие ядерной медицины. По его мнению, приоритетным направлением может стать консолидация усилий всех организаций для создания единых стандартов и выбора наилучших практик развития ядерной медицины в России.
Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Евгений Камкин рассказал об основных целях и задачах развития системы здравоохранения России, а также о том, какая роль в ней отводится технологиям ядерной медицины. По его словам, развитие отрасли – одно из приоритетных направлений государственной политики, а оснащение медицинских организаций современным оборудованием для диагностики и лечения с применением радионуклидных методов включено в федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями".
"Мы активно поддерживаем развитие гражданского сектора атомной энергетики. Сегодня для диагностики и лечения сложных форм заболеваний внедряются достижения ядерной медицины. За последние десятилетия спектр заболеваний, в отношении которых применяются методы ядерной медицины, существенно расширился. В первую очередь, использование возможностей мирного атома влияет на оказание медицинской помощи пациентам с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями", – рассказал Камкин.
Он подчеркнул, что практическое внедрение методов активно проводится при диагностике эндокринных, неврологических и ряда других заболеваний.
"К 2024 году количество диагностических исследований в России с использованием радиофармпрепаратов достигло почти 1 миллиона, а общее количество пациентов, пролеченных с помощью РФЛП, составило около 30 тысяч человек. Более точная диагностика заболеваний с применением РФЛП способствует активному внедрению в практическую медицину персонализированных подходов, позволяя выбрать индивидуальный подход и обеспечить высокую эффективность лечения. А самое главное – позволяет повысить качество и продолжительность жизни", – приводятся в сообщении слова Камкина.
Главный онколог Минздрава России академик РАН Андрей Каприн отметил, что сегодня все больше внимания уделяется радионуклидной терапии.
"Практически каждый год мы синтезируем новый препарат, очень важно, чтобы наши коллеги-производственники поддержали нас, и препараты пошли в дело. Кроме того, необходимо синхронизировать цену на сырье с оплатой клинического случая, чтобы это было рентабельно для наших клиник и имело больший охват для наших пациентов", – поделился он.
Генеральный директор ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России Юрий Удалов рассказал о том, как медицинское сообщество может повлиять на развитие ядерной медицины. По его мнению, приоритетным направлением может стать консолидация усилий всех организаций для создания единых стандартов и выбора наилучших практик развития отрасли в России.
Председатель Египетского управления здравоохранения (EHA) Ахмед Эль Собки подчеркнул значимость сотрудничества с Россией, в том числе в рамках будущего проекта создания инфраструктуры мобильной диагностики, позволяющей повысить доступность первичной диагностики онкологических заболеваний.
