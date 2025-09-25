Применение РФЛП обсудили на сессии "Росатома" на WAW

https://ria.ru/20250925/rosatoma-2044398153.html

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Участники сессии госкорпорации "Росатом" из России, Сербии, Кыргызстана и Египта в ходе Международного форума World Atomic Week обсудили международное сотрудничество для расширения применения радиофармацевтических лекарственных препаратов (РФЛП) и создания центров ядерной медицины, сообщает пресс-служба госкорпорации.Модератором дискуссии выступил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев. Он подчеркнул, что развитие технологий ядерной медицины, включая расширение практики применения РФЛП, играют важнейшую роль в сфере сохранения и восстановления здоровья людей."Сегодня перед учеными, врачами и специалистами в области атомных технологий стоят весьма амбициозные задачи: необходимо активно развивать сферу применения РФЛП для диагностики и лечения социально-значимых заболеваний, развивать радиофармацевтические аптеки и производство оборудования для изготовления РФЛП и их применения в диагностике и терапии", – приводятся в сообщении слова Глаголева.Директор института ядерной медицины МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиала ФГБУ "НМИЦ радиологии" министерства здравоохранения России Валерий Крылов подчеркнул, что будущее медицины – в ее персонализации."Лютеций-177, актиний-225 и генератор рения-188 – это гордость нашей страны. Более 60% всего мирового производства лютеция-177 – это российское производство (научные институты “Росатома” в Димитровграде и Заречном), а более 50% производства актиния-225 находится в Обнинске", – отметил Крылов.Генеральный директор ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России​ Юрий Удалов рассказал о том, как медицинское сообщество может повлиять на развитие ядерной медицины. По его мнению, приоритетным направлением может стать консолидация усилий всех организаций для создания единых стандартов и выбора наилучших практик развития ядерной медицины в России.Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Евгений Камкин рассказал об основных целях и задачах развития системы здравоохранения России, а также о том, какая роль в ней отводится технологиям ядерной медицины. По его словам, развитие отрасли – одно из приоритетных направлений государственной политики, а оснащение медицинских организаций современным оборудованием для диагностики и лечения с применением радионуклидных методов включено в федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"."Мы активно поддерживаем развитие гражданского сектора атомной энергетики. Сегодня для диагностики и лечения сложных форм заболеваний внедряются достижения ядерной медицины. За последние десятилетия спектр заболеваний, в отношении которых применяются методы ядерной медицины, существенно расширился. В первую очередь, использование возможностей мирного атома влияет на оказание медицинской помощи пациентам с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями", – рассказал Камкин.Он подчеркнул, что практическое внедрение методов активно проводится при диагностике эндокринных, неврологических и ряда других заболеваний."К 2024 году количество диагностических исследований в России с использованием радиофармпрепаратов достигло почти 1 миллиона, а общее количество пациентов, пролеченных с помощью РФЛП, составило около 30 тысяч человек. Более точная диагностика заболеваний с применением РФЛП способствует активному внедрению в практическую медицину персонализированных подходов, позволяя выбрать индивидуальный подход и обеспечить высокую эффективность лечения. А самое главное – позволяет повысить качество и продолжительность жизни", – приводятся в сообщении слова Камкина.Главный онколог Минздрава России академик РАН Андрей Каприн отметил, что сегодня все больше внимания уделяется радионуклидной терапии."Практически каждый год мы синтезируем новый препарат, очень важно, чтобы наши коллеги-производственники поддержали нас, и препараты пошли в дело. Кроме того, необходимо синхронизировать цену на сырье с оплатой клинического случая, чтобы это было рентабельно для наших клиник и имело больший охват для наших пациентов", – поделился он.Генеральный директор ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России Юрий Удалов рассказал о том, как медицинское сообщество может повлиять на развитие ядерной медицины. По его мнению, приоритетным направлением может стать консолидация усилий всех организаций для создания единых стандартов и выбора наилучших практик развития отрасли в России.Председатель Египетского управления здравоохранения (EHA) Ахмед Эль Собки подчеркнул значимость сотрудничества с Россией, в том числе в рамках будущего проекта создания инфраструктуры мобильной диагностики, позволяющей повысить доступность первичной диагностики онкологических заболеваний.

