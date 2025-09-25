https://ria.ru/20250925/rosatom-2044390020.html
"Росатом" начал работы по проекту малой АЭС в Мьянме
мьянма
москва
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. "Росатом" в этом году начал работы по проекту АЭС малой мощности в Мьянме, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы в этом году начали работы над конкретным проектом малой атомной электростанции (в Мьянме - ред.)", - сказал Лихачев на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.
мьянма
москва
Лихачев: в этом году "Росатом" начал работы по проекту АЭС в Мьянме