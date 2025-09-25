Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" начал работы по проекту малой АЭС в Мьянме
25.09.2025
"Росатом" начал работы по проекту малой АЭС в Мьянме
"Росатом" в этом году начал работы по проекту АЭС малой мощности в Мьянме, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. "Росатом" в этом году начал работы по проекту АЭС малой мощности в Мьянме, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы в этом году начали работы над конкретным проектом малой атомной электростанции (в Мьянме - ред.)", - сказал Лихачев на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.
мьянма, москва, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Мьянма, Москва, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. "Росатом" в этом году начал работы по проекту АЭС малой мощности в Мьянме, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Мы в этом году начали работы над конкретным проектом малой атомной электростанции (в Мьянме - ред.)", - сказал Лихачев на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.
