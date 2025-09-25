https://ria.ru/20250925/rosatom-2044381236.html
"Росатом" расширяет сотрудничество с Ираном по мирному атому
"Росатом" расширяет сотрудничество с Ираном по мирному атому - РИА Новости, 25.09.2025
"Росатом" расширяет сотрудничество с Ираном по мирному атому
"Росатом" расширяет повестку сотрудничества с Ираном по мирному атому, сообщил в четверг гендиректор российской госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T18:10:00+03:00
2025-09-25T18:10:00+03:00
2025-09-25T18:10:00+03:00
в мире
иран
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149682/59/1496825901_0:0:3840:2160_1920x0_80_0_0_f64106458cc4e5713321e2519da41c36.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. "Росатом" расширяет повестку сотрудничества с Ираном по мирному атому, сообщил в четверг гендиректор российской госкорпорации Алексей Лихачев. "Расширяем сотрудничество с Ираном в сфере мирных атомных технологий", - сказал Лихачев на глобальном атомном форуме "От нового технологического уклада к новому мировоззрению" в рамках "Мировой атомной недели". Накануне в Москве Лихачев и вице-президент Ирана, президент Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС малой мощности в Иране.
https://ria.ru/20250924/iran-2043823757.html
иран
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149682/59/1496825901_214:0:3627:2560_1920x0_80_0_0_e84d6f5aed521629e488e907156cf06a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия
В мире, Иран, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия
"Росатом" расширяет сотрудничество с Ираном по мирному атому
Лихачев: «Росатом» расширяет сотрудничество с Ираном по мирному атому