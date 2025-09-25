Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" расширяет сотрудничество с Ираном по мирному атому - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/rosatom-2044381236.html
"Росатом" расширяет сотрудничество с Ираном по мирному атому
"Росатом" расширяет сотрудничество с Ираном по мирному атому - РИА Новости, 25.09.2025
"Росатом" расширяет сотрудничество с Ираном по мирному атому
"Росатом" расширяет повестку сотрудничества с Ираном по мирному атому, сообщил в четверг гендиректор российской госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T18:10:00+03:00
2025-09-25T18:10:00+03:00
в мире
иран
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149682/59/1496825901_0:0:3840:2160_1920x0_80_0_0_f64106458cc4e5713321e2519da41c36.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. "Росатом" расширяет повестку сотрудничества с Ираном по мирному атому, сообщил в четверг гендиректор российской госкорпорации Алексей Лихачев. "Расширяем сотрудничество с Ираном в сфере мирных атомных технологий", - сказал Лихачев на глобальном атомном форуме "От нового технологического уклада к новому мировоззрению" в рамках "Мировой атомной недели". Накануне в Москве Лихачев и вице-президент Ирана, президент Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС малой мощности в Иране.
https://ria.ru/20250924/iran-2043823757.html
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149682/59/1496825901_214:0:3627:2560_1920x0_80_0_0_e84d6f5aed521629e488e907156cf06a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия
В мире, Иран, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия
"Росатом" расширяет сотрудничество с Ираном по мирному атому

Лихачев: «Росатом» расширяет сотрудничество с Ираном по мирному атому

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАлексей Лихачев
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Алексей Лихачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. "Росатом" расширяет повестку сотрудничества с Ираном по мирному атому, сообщил в четверг гендиректор российской госкорпорации Алексей Лихачев.
"Расширяем сотрудничество с Ираном в сфере мирных атомных технологий", - сказал Лихачев на глобальном атомном форуме "От нового технологического уклада к новому мировоззрению" в рамках "Мировой атомной недели".
Накануне в Москве Лихачев и вице-президент Ирана, президент Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС малой мощности в Иране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Россия откроет Ирану абсолютно новое атомное будущее
24 сентября, 08:00
 
В миреИранАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала