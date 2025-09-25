https://ria.ru/20250925/rosatom-2044381236.html

"Росатом" расширяет сотрудничество с Ираном по мирному атому

"Росатом" расширяет сотрудничество с Ираном по мирному атому - РИА Новости, 25.09.2025

"Росатом" расширяет сотрудничество с Ираном по мирному атому

"Росатом" расширяет повестку сотрудничества с Ираном по мирному атому, сообщил в четверг гендиректор российской госкорпорации Алексей Лихачев.

в мире

иран

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. "Росатом" расширяет повестку сотрудничества с Ираном по мирному атому, сообщил в четверг гендиректор российской госкорпорации Алексей Лихачев. "Расширяем сотрудничество с Ираном в сфере мирных атомных технологий", - сказал Лихачев на глобальном атомном форуме "От нового технологического уклада к новому мировоззрению" в рамках "Мировой атомной недели". Накануне в Москве Лихачев и вице-президент Ирана, президент Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС малой мощности в Иране.

иран

россия

2025

Новости

