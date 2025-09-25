https://ria.ru/20250925/raketonostsy--2044344904.html

Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Берингова и Охотского морей

Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Берингова и Охотского морей - РИА Новости, 25.09.2025

Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Берингова и Охотского морей

Ракетоносцы Ту-95мс ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова и Охотского морей, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ракетоносцы Ту-95мс ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова и Охотского морей, сообщило Минобороны."Стратегические ракетоносцы Ту-95мс дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова и Охотского морей", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что продолжительность полета составила более 14 часов, а истребительное сопровождение обеспечили экипажи самолетов Су-35с и Су-30см."На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств", - отметили в МО РФ.Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в ведомстве.

