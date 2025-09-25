Рейтинг@Mail.ru
Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Берингова и Охотского морей
16:54 25.09.2025 (обновлено: 17:01 25.09.2025)
Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Берингова и Охотского морей
Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Берингова и Охотского морей
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ракетоносцы Ту-95мс ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова и Охотского морей, сообщило Минобороны."Стратегические ракетоносцы Ту-95мс дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова и Охотского морей", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что продолжительность полета составила более 14 часов, а истребительное сопровождение обеспечили экипажи самолетов Су-35с и Су-30см."На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств", - отметили в МО РФ.Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в ведомстве.
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСтратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС ВКС России
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС ВКС России - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ракетоносцы Ту-95мс ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова и Охотского морей, сообщило Минобороны.
"Стратегические ракетоносцы Ту-95мс дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова и Охотского морей", - говорится в сообщении.
Самолет МС-21 - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Гендиректор ЦАГИ сравнил МС-21 и Ту-154 по расходу топлива
11 апреля, 08:33
В ведомстве отметили, что продолжительность полета составила более 14 часов, а истребительное сопровождение обеспечили экипажи самолетов Су-35с и Су-30см.
"На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств", - отметили в МО РФ.
Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в ведомстве.
Патрулирование над Тихим океаном российских Ту-95МС и ВВС Китая - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Российские Ту-95МС и ВВС Китая провели патрулирование над Тихим океаном
30 ноября 2024, 17:09
 
