Рейтинг@Mail.ru
КНДР находится на последнем этапе разработки МБР, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:00 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/raketa-2044411155.html
КНДР находится на последнем этапе разработки МБР, сообщили СМИ
КНДР находится на последнем этапе разработки МБР, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.09.2025
КНДР находится на последнем этапе разработки МБР, сообщили СМИ
Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён утверждает, что КНДР находится на последнем этапе разработки межконтинентальной баллистической ракеты, передает агентство... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T20:00:00+03:00
2025-09-25T20:00:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
япония
пхеньян
ли чжэ мен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793325247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0be1675bcb607d4d3eb8d4507db0414a.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён утверждает, что КНДР находится на последнем этапе разработки межконтинентальной баллистической ракеты, передает агентство Ренхап. "Ли заявил, что Северная Корея находится на последнем этапе разработки МБР, способной нанести удар по США", - говорится в сообщении агентства. Ранее министерство обороны Японии в своем ежегодном докладе - "Белой книге" обороны за 2025 год - сохранило оценку, что КНДР обладает возможностями для нанесения по Японскому архипелагу удара баллистическими ракетами, способными нести ядерный заряд, а также не исключило попыток Пхеньяна добиться дальнейшей миниатюризации ядерного заряда путем проведения ядерных испытаний с целью разработки межконтинентальной баллистической ракеты с разделяющимися головными частями. В ответ начальник политического отдела Института по делам Японии при МИД КНДР в своем заявлении для прессы назвал "Белую книгу" "сценарием войны", обвинив Японию в активном укреплении своих вооруженных сил и увеличении оборонного бюджета на 2025 год в крупнейшем в истории масштабе.
https://ria.ru/20250902/kndr-2038971821.html
кндр (северная корея)
япония
пхеньян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793325247_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8a877d94c01c214b920eb44602962f19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кндр (северная корея), япония, пхеньян, ли чжэ мен
В мире, КНДР (Северная Корея), Япония, Пхеньян, Ли Чжэ Мен
КНДР находится на последнем этапе разработки МБР, сообщили СМИ

Ренхап: Ли Чжэ Мён заявил, что КНДР находится на последнем этапе разработки МБР

© AP Photo / Lee Jin-manЛюди возле экрана
Люди возле экрана - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Lee Jin-man
Люди возле экрана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён утверждает, что КНДР находится на последнем этапе разработки межконтинентальной баллистической ракеты, передает агентство Ренхап.
"Ли заявил, что Северная Корея находится на последнем этапе разработки МБР, способной нанести удар по США", - говорится в сообщении агентства.
Ранее министерство обороны Японии в своем ежегодном докладе - "Белой книге" обороны за 2025 год - сохранило оценку, что КНДР обладает возможностями для нанесения по Японскому архипелагу удара баллистическими ракетами, способными нести ядерный заряд, а также не исключило попыток Пхеньяна добиться дальнейшей миниатюризации ядерного заряда путем проведения ядерных испытаний с целью разработки межконтинентальной баллистической ракеты с разделяющимися головными частями. В ответ начальник политического отдела Института по делам Японии при МИД КНДР в своем заявлении для прессы назвал "Белую книгу" "сценарием войны", обвинив Японию в активном укреплении своих вооруженных сил и увеличении оборонного бюджета на 2025 год в крупнейшем в истории масштабе.
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения НИИ комплексного центра по исследованию химических материалов при главном управлении ракетостроения КНДР - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
НИИ в КНДР изготовил двигатель для МБР типа "Хвасон-20"
2 сентября, 02:12
 
В миреКНДР (Северная Корея)ЯпонияПхеньянЛи Чжэ Мен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала