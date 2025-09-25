https://ria.ru/20250925/raketa-2044411155.html
КНДР находится на последнем этапе разработки МБР, сообщили СМИ
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён утверждает, что КНДР находится на последнем этапе разработки межконтинентальной баллистической ракеты, передает агентство Ренхап. "Ли заявил, что Северная Корея находится на последнем этапе разработки МБР, способной нанести удар по США", - говорится в сообщении агентства. Ранее министерство обороны Японии в своем ежегодном докладе - "Белой книге" обороны за 2025 год - сохранило оценку, что КНДР обладает возможностями для нанесения по Японскому архипелагу удара баллистическими ракетами, способными нести ядерный заряд, а также не исключило попыток Пхеньяна добиться дальнейшей миниатюризации ядерного заряда путем проведения ядерных испытаний с целью разработки межконтинентальной баллистической ракеты с разделяющимися головными частями. В ответ начальник политического отдела Института по делам Японии при МИД КНДР в своем заявлении для прессы назвал "Белую книгу" "сценарием войны", обвинив Японию в активном укреплении своих вооруженных сил и увеличении оборонного бюджета на 2025 год в крупнейшем в истории масштабе.
