Путин рассказал об отношениях России и Эфиопии

Путин рассказал об отношениях России и Эфиопии - РИА Новости, 25.09.2025

Путин рассказал об отношениях России и Эфиопии

Отношения России и Эфиопии развиваются поступательно, объем взаимной торговли увеличивается, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с премьером... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T20:29:00+03:00

2025-09-25T20:29:00+03:00

2025-09-25T20:49:00+03:00

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Отношения России и Эфиопии развиваются поступательно, объем взаимной торговли увеличивается, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с премьером страны Абием Ахмедом.Путин в четверг встретился с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом в Кремле."Сегодня отношения развиваются поступательно, торговый оборот увеличивается", - отметил Путин.Президент акцентировал внимание на развитии российско-эфиопских отношений в гуманитарной сфере, включая вопросы подготовки кадров."Отношения набирают обороты по всем направлениям. Мы этому очень рады", - добавил Путин.

