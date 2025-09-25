https://ria.ru/20250925/putin-2044421195.html
Путин рассказал об отношениях России и Эфиопии
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Отношения России и Эфиопии развиваются поступательно, объем взаимной торговли увеличивается, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с премьером страны Абием Ахмедом.Путин в четверг встретился с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом в Кремле."Сегодня отношения развиваются поступательно, торговый оборот увеличивается", - отметил Путин.Президент акцентировал внимание на развитии российско-эфиопских отношений в гуманитарной сфере, включая вопросы подготовки кадров."Отношения набирают обороты по всем направлениям. Мы этому очень рады", - добавил Путин.
