Россия выполняет все обязательства по атомным технологиям, заявил Путин

2025-09-25T17:03:00+03:00

россия

владимир путин

москва

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия строго выполняет все контрактные обязательства перед партнерами по атомным технологиям, заявил президент РФ Владимир Путин.В четверг Путин приехал на Глобальный атомный форум, который проходит на ВДНХ в Москве."Мы строго выполняем взятые на себя контрактные обязательства (по атомным технологиям - ред.). Я хочу это подчеркнуть - строго всё выполняем вне зависимости от какой бы то ни было политической конъюнктуры", - сказал глава государства.Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.

