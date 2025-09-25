https://ria.ru/20250925/putin-2044347890.html
Россия заинтересована в проектах в атомной сфере, заявил Путин
2025-09-25T17:03:00+03:00
2025-09-25T17:03:00+03:00
2025-09-25T17:09:00+03:00
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия заинтересована в создании стабильных, долгосрочных условий для проектов в атомной сфере, заявил президент России Владимир Путин."Россия заинтересована в создании стабильных, долгосрочных условий для проектов в атомной сфере", - сказал Путин в ходе Международного форума "Мировая атомная неделя".
