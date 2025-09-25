https://ria.ru/20250925/putin-2044347890.html

Россия заинтересована в проектах в атомной сфере, заявил Путин

Россия заинтересована в проектах в атомной сфере, заявил Путин - РИА Новости, 25.09.2025

Россия заинтересована в проектах в атомной сфере, заявил Путин

Россия заинтересована в создании стабильных, долгосрочных условий для проектов в атомной сфере, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T17:03:00+03:00

2025-09-25T17:03:00+03:00

2025-09-25T17:09:00+03:00

россия

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044346927_0:0:1079:607_1920x0_80_0_0_12fd7cb05eb0a2cf29185739788abdc9.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия заинтересована в создании стабильных, долгосрочных условий для проектов в атомной сфере, заявил президент России Владимир Путин."Россия заинтересована в создании стабильных, долгосрочных условий для проектов в атомной сфере", - сказал Путин в ходе Международного форума "Мировая атомная неделя".

https://ria.ru/20250925/putin--2044348989.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, в мире