https://ria.ru/20250925/putin-2044346044.html
В мире наступает новый технологический уклад, заявил Путин
В мире наступает новый технологический уклад, заявил Путин - РИА Новости, 25.09.2025
В мире наступает новый технологический уклад, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в мире наступает новый технологический уклад. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T16:58:00+03:00
2025-09-25T16:58:00+03:00
2025-09-25T17:04:00+03:00
владимир путин
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в мире наступает новый технологический уклад.В четверг Путин приехал на Глобальный атомный форум, который проходит на ВДНХ в Москве."Наступает принципиально новый технологический уклад", - сказал Путин на форуме.
https://ria.ru/20250925/putin-2044346372.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, москва
Владимир Путин, Россия, Москва
В мире наступает новый технологический уклад, заявил Путин
Путин заявил о наступлении нового технологического уклада в мире