Путин на Глобальном атомном форуме встретился с главами делегаций

25.09.2025

Путин на Глобальном атомном форуме встретился с главами делегаций

Владимир Путин на полях Глобального атомного форума на ВДНХ встретился с главами иностранных делегаций.

2025-09-25

2025-09-25T16:34:00+03:00

2025-09-25T16:55:00+03:00

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимир Путин на полях Глобального атомного форума на ВДНХ встретился с главами иностранных делегаций.Президент пообщался с ними в павильоне "Атом". На встрече были гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер Армении Никол Пашинян, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, глава правительства Эфиопии Абий Ахмед, вице-премьер Александр Новак, глава "Росатома" Алексей Лихачев, представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера.После неформального общения они посетили выставку в музее "Атом" , где представлены достижения российской атомной отрасли, затем отправились вместе на мероприятия форума.С 25 по 28 сентября в Москве проходит международный форум "Мировая атомная неделя", посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию атомной промышленности России.Как сообщал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, на мероприятие приехали представители 118 стран.

2025

Новости

