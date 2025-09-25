Рейтинг@Mail.ru
Путин на Глобальном атомном форуме встретился с главами делегаций - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 25.09.2025 (обновлено: 16:55 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/putin-2044335938.html
Путин на Глобальном атомном форуме встретился с главами делегаций
Путин на Глобальном атомном форуме встретился с главами делегаций - РИА Новости, 25.09.2025
Путин на Глобальном атомном форуме встретился с главами делегаций
Владимир Путин на полях Глобального атомного форума на ВДНХ встретился с главами иностранных делегаций. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T16:34:00+03:00
2025-09-25T16:55:00+03:00
армения
мьянма
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
рафаэль гросси
москва
никол пашинян
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044328394_0:3:1400:791_1920x0_80_0_0_b0fc4a8ab07351ad886eaa316b81daf5.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимир Путин на полях Глобального атомного форума на ВДНХ встретился с главами иностранных делегаций.Президент пообщался с ними в павильоне "Атом". На встрече были гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер Армении Никол Пашинян, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, глава правительства Эфиопии Абий Ахмед, вице-премьер Александр Новак, глава "Росатома" Алексей Лихачев, представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера.После неформального общения они посетили выставку в музее "Атом" , где представлены достижения российской атомной отрасли, затем отправились вместе на мероприятия форума.С 25 по 28 сентября в Москве проходит международный форум "Мировая атомная неделя", посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию атомной промышленности России.Как сообщал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, на мероприятие приехали представители 118 стран.
https://ria.ru/20250822/putin-2037078704.html
армения
мьянма
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044328394_220:0:1275:791_1920x0_80_0_0_41afaa2eac8c451fc6915eb6f81a05b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, мьянма, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", рафаэль гросси, москва, никол пашинян, магатэ
Армения, Мьянма, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Рафаэль Гросси, Москва, Никол Пашинян, МАГАТЭ

Путин на Глобальном атомном форуме встретился с главами делегаций

© Кремль. Новости/TelegramВладимир Путин и главы иностранных делегаций — участники Глобального атомного форума в павильоне "Атом" на ВДНХ
Владимир Путин и главы иностранных делегаций — участники Глобального атомного форума в павильоне Атом на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Кремль. Новости/Telegram
Владимир Путин и главы иностранных делегаций — участники Глобального атомного форума в павильоне "Атом" на ВДНХ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимир Путин на полях Глобального атомного форума на ВДНХ встретился с главами иностранных делегаций.
Президент пообщался с ними в павильоне "Атом". На встрече были гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер Армении Никол Пашинян, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, глава правительства Эфиопии Абий Ахмед, вице-премьер Александр Новак, глава "Росатома" Алексей Лихачев, представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера.
© Фото : Пресс-служба президента РоссииВладимир Путин и главы иностранных делегаций — участники Глобального атомного форума в павильоне "Атом" на ВДНХ
Владимир Путин и главы иностранных делегаций – участники Глобального атомного форума в павильоне Атом на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Фото : Пресс-служба президента России
Владимир Путин и главы иностранных делегаций — участники Глобального атомного форума в павильоне "Атом" на ВДНХ
После неформального общения они посетили выставку в музее "Атом" , где представлены достижения российской атомной отрасли, затем отправились вместе на мероприятия форума.
С 25 по 28 сентября в Москве проходит международный форум "Мировая атомная неделя", посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию атомной промышленности России.
Как сообщал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, на мероприятие приехали представители 118 стран.
Алексей Лихачев на концерте к 80-летию атомной отрасли в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Лихачев заявил, что Путин сделал атомную тематику приоритетом России
22 августа, 22:07
 
АрменияМьянмаВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Рафаэль ГроссиМоскваНикол ПашинянМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала