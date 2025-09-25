https://ria.ru/20250925/putin--2044345593.html

Путин предложил обсудить атомную отрасль на форуме в Москве

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на глобальном атомном форуме в Москве предложил обсудить вопросы настоящего и будущего атомной отрасли."Рассчитываю, что мы вместе сможем предметно обсудить вопросы, которые касаются настоящего и будущего атомной отрасли", - сказал Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.

