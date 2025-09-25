https://ria.ru/20250925/putin--2044345593.html
Путин предложил обсудить атомную отрасль на форуме в Москве
Путин предложил обсудить атомную отрасль на форуме в Москве - РИА Новости, 25.09.2025
Путин предложил обсудить атомную отрасль на форуме в Москве
Президент России Владимир Путин на глобальном атомном форуме в Москве предложил обсудить вопросы настоящего и будущего атомной отрасли. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T16:57:00+03:00
2025-09-25T16:57:00+03:00
2025-09-25T17:00:00+03:00
москва
владимир путин
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на глобальном атомном форуме в Москве предложил обсудить вопросы настоящего и будущего атомной отрасли."Рассчитываю, что мы вместе сможем предметно обсудить вопросы, которые касаются настоящего и будущего атомной отрасли", - сказал Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.
https://ria.ru/20250925/putin-2044346372.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир путин, россия, общество
Москва, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин предложил обсудить атомную отрасль на форуме в Москве
Путин предложил обсудить вопросы атомной отрасли на форуме в Москве