https://ria.ru/20250925/putin--2044255173.html
Путин проведет марафон международных встреч в Кремле в четверг
Путин проведет марафон международных встреч в Кремле в четверг - РИА Новости, 25.09.2025
Путин проведет марафон международных встреч в Кремле в четверг
Президент России Владимир Путин в четверг проведет марафон двусторонних международных встреч в Кремле, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T12:16:00+03:00
2025-09-25T12:16:00+03:00
2025-09-25T12:16:00+03:00
россия
дмитрий песков
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет марафон двусторонних международных встреч в Кремле, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В течение дня президент проведет двусторонние встречи, они уже состоятся в Кремле. Будет целый марафон двусторонних встреч, бесед", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250925/peskov-2044253738.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
Путин проведет марафон международных встреч в Кремле в четверг
Путин проведет марафон двусторонних международных встреч в Кремле в четверг