В Батайске потушили пожар на складе металла

25.09.2025

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости. Пожар на складе металла в городе Батайске Ростовской области ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. В четверг сообщалось, что в переулке Стадионный в Батайске загорелось складское помещение. Позже пожар был локализован на площади 300 квадратных метров, затем ликвидировано открытое горение. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону сообщали, что по предварительной информации пострадавших нет. "14.45 мск пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

