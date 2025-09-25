https://ria.ru/20250925/pozhar-2044314545.html
В Батайске потушили пожар на складе металла
В Батайске потушили пожар на складе металла - РИА Новости, 25.09.2025
В Батайске потушили пожар на складе металла
Пожар на складе металла в городе Батайске Ростовской области ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T15:39:00+03:00
2025-09-25T15:39:00+03:00
2025-09-25T15:39:00+03:00
батайск
россия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044300437_0:73:1280:793_1920x0_80_0_0_b3a796a8c281b9978ffcebb74d879efa.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости. Пожар на складе металла в городе Батайске Ростовской области ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. В четверг сообщалось, что в переулке Стадионный в Батайске загорелось складское помещение. Позже пожар был локализован на площади 300 квадратных метров, затем ликвидировано открытое горение. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону сообщали, что по предварительной информации пострадавших нет. "14.45 мск пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250925/pozhar--2044280747.html
батайск
россия
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044300437_0:48:1152:912_1920x0_80_0_0_a4c873949722789c9372a1d6655e0cc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
батайск, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Батайск, Россия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Батайске потушили пожар на складе металла
Пожар на складе металла в ростовском Батайске ликвидирован