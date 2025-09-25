Рейтинг@Mail.ru
В Батайске потушили пожар на складе металла - РИА Новости, 25.09.2025
15:39 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/pozhar-2044314545.html
В Батайске потушили пожар на складе металла
Пожар на складе металла в городе Батайске Ростовской области ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 25.09.2025
батайск
россия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости. Пожар на складе металла в городе Батайске Ростовской области ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. В четверг сообщалось, что в переулке Стадионный в Батайске загорелось складское помещение. Позже пожар был локализован на площади 300 квадратных метров, затем ликвидировано открытое горение. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону сообщали, что по предварительной информации пострадавших нет. "14.45 мск пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
батайск
россия
ростовская область
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости. Пожар на складе металла в городе Батайске Ростовской области ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
В четверг сообщалось, что в переулке Стадионный в Батайске загорелось складское помещение. Позже пожар был локализован на площади 300 квадратных метров, затем ликвидировано открытое горение. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону сообщали, что по предварительной информации пострадавших нет.
"14.45 мск пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
