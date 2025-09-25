https://ria.ru/20250925/pozhar-2044193179.html
На Кубани вспыхнул пожар на предприятии после падения обломков БПЛА
На Кубани вспыхнул пожар на предприятии после падения обломков БПЛА - РИА Новости, 25.09.2025
На Кубани вспыхнул пожар на предприятии после падения обломков БПЛА
В Белореченском районе вспыхнул пожар на предприятии после падения обломков дронов, сообщил оперштаб Краснодарского края. РИА Новости, 25.09.2025
КРАСНОДАР, 25 сен — РИА Новости. В Белореченском районе вспыхнул пожар на предприятии после падения обломков дронов, сообщил оперштаб Краснодарского края."Ночью 25 сентября фрагменты беспилотников упали в районе одного из крупных предприятий муниципалитета <…>. В результате падения обломков на территории произошло возгорание на площади в 50 квадратных метров, его оперативно ликвидировали", — говорится в релизе.В оперативном штабе уточнили, что около 140 сотрудников эвакуировали в защитное сооружение, пострадавших нет.На месте работают специальные и экстренные службы.По данным Минобороны, ночью средства ПВО сбили 55 украинских беспилотников над российскими регионами, включая Кубань.
На Кубани вспыхнул пожар на предприятии после падения обломков БПЛА
