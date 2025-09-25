Рейтинг@Mail.ru
На Кубани вспыхнул пожар на предприятии после падения обломков БПЛА - РИА Новости, 25.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:29 25.09.2025 (обновлено: 10:08 25.09.2025)
На Кубани вспыхнул пожар на предприятии после падения обломков БПЛА
В Белореченском районе вспыхнул пожар на предприятии после падения обломков дронов, сообщил оперштаб Краснодарского края. РИА Новости, 25.09.2025
краснодарский край
специальная военная операция на украине
белореченский район
происшествия
россия
КРАСНОДАР, 25 сен — РИА Новости. В Белореченском районе вспыхнул пожар на предприятии после падения обломков дронов, сообщил оперштаб Краснодарского края."Ночью 25 сентября фрагменты беспилотников упали в районе одного из крупных предприятий муниципалитета &lt;…&gt;. В результате падения обломков на территории произошло возгорание на площади в 50 квадратных метров, его оперативно ликвидировали", — говорится в релизе.В оперативном штабе уточнили, что около 140 сотрудников эвакуировали в защитное сооружение, пострадавших нет.На месте работают специальные и экстренные службы.По данным Минобороны, ночью средства ПВО сбили 55 украинских беспилотников над российскими регионами, включая Кубань.
краснодарский край, белореченский район, происшествия, россия
Краснодарский край, Специальная военная операция на Украине, Белореченский район, Происшествия, Россия
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник пожарной охраны МЧС. Архивное фото
КРАСНОДАР, 25 сен — РИА Новости. В Белореченском районе вспыхнул пожар на предприятии после падения обломков дронов, сообщил оперштаб Краснодарского края.
"Ночью 25 сентября фрагменты беспилотников упали в районе одного из крупных предприятий муниципалитета <…>. В результате падения обломков на территории произошло возгорание на площади в 50 квадратных метров, его оперативно ликвидировали", — говорится в релизе.
В оперативном штабе уточнили, что около 140 сотрудников эвакуировали в защитное сооружение, пострадавших нет.
На месте работают специальные и экстренные службы.
По данным Минобороны, ночью средства ПВО сбили 55 украинских беспилотников над российскими регионами, включая Кубань.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКраснодарский крайБелореченский районПроисшествияРоссия
 
 
