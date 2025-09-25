Рейтинг@Mail.ru
В Батайске вспыхнул пожар на складе с металлами - РИА Новости, 25.09.2025
14:19 25.09.2025 (обновлено: 14:56 25.09.2025)
В Батайске вспыхнул пожар на складе с металлами
2025-09-25T14:19:00+03:00
2025-09-25T14:56:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростовская область
россия
батайск
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044300415_0:80:1280:800_1920x0_80_0_0_a12a2b9a4a61951bbac33a78a28c61af.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание на складе с металлами в городе Батайске Ростовской области, огонь локализован на площади 300 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. "Батайск, переулок Стадионный, 21, загорание складского помещения… 13.18 мск локализация на 300 квадратных метрах", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожар начался в 12.34, в тушении огня задействованы 48 человек и 15 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области. Пожар произошел на складе металла, уточнила администрация Батайска в своем Telegram-канале.
© Фото : МЧС Ростовской области/TelegramПожарные тушат возгорание на складе металла в Батайске. 25 сентября 2025
Пожарные тушат возгорание на складе металла в Батайске. 25 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Фото : МЧС Ростовской области/Telegram
Пожарные тушат возгорание на складе металла в Батайске. 25 сентября 2025
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание на складе с металлами в городе Батайске Ростовской области, огонь локализован на площади 300 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
"Батайск, переулок Стадионный, 21, загорание складского помещения… 13.18 мск локализация на 300 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
