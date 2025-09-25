https://ria.ru/20250925/pozhar--2044287524.html

В Батайске вспыхнул пожар на складе с металлами

В Батайске вспыхнул пожар на складе с металлами - РИА Новости, 25.09.2025

В Батайске вспыхнул пожар на складе с металлами

Пожарные тушат возгорание на складе с металлами в городе Батайске Ростовской области, огонь локализован на площади 300 квадратных метров, сообщили в... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T14:19:00+03:00

2025-09-25T14:19:00+03:00

2025-09-25T14:56:00+03:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ростовская область

россия

батайск

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044300415_0:80:1280:800_1920x0_80_0_0_a12a2b9a4a61951bbac33a78a28c61af.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание на складе с металлами в городе Батайске Ростовской области, огонь локализован на площади 300 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. "Батайск, переулок Стадионный, 21, загорание складского помещения… 13.18 мск локализация на 300 квадратных метрах", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожар начался в 12.34, в тушении огня задействованы 48 человек и 15 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области. Пожар произошел на складе металла, уточнила администрация Батайска в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250925/pozhar--2044280747.html

https://ria.ru/20250924/pozhar-2043920712.html

ростовская область

россия

батайск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, россия, батайск, происшествия