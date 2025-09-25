https://ria.ru/20250925/pozhar--2044287524.html
В Батайске вспыхнул пожар на складе с металлами
25.09.2025
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание на складе с металлами в городе Батайске Ростовской области, огонь локализован на площади 300 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. "Батайск, переулок Стадионный, 21, загорание складского помещения… 13.18 мск локализация на 300 квадратных метрах", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожар начался в 12.34, в тушении огня задействованы 48 человек и 15 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области. Пожар произошел на складе металла, уточнила администрация Батайска в своем Telegram-канале.
