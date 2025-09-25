https://ria.ru/20250925/pozhar--2044280747.html

В Нижневартовске вспыхнул пожар на промплощадке

В Нижневартовске вспыхнул пожар на промплощадке - РИА Новости, 25.09.2025

В Нижневартовске вспыхнул пожар на промплощадке

Пожарные ликвидируют возгорание на промышленной площадке в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 25.09.2025

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Пожарные ликвидируют возгорание на промышленной площадке в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. "Сегодня на 215-м километре автодороги Сургут - Нижневартовск, на территории промышленной площадки, произошло возгорание трех емкостей из-под дизельного топлива, объемом по 50 кубометров каждая", - говорится в сообщении. Пострадавших нет, отметили в ведомстве.

