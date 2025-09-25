Рейтинг@Mail.ru
В Нижневартовске вспыхнул пожар на промплощадке
13:53 25.09.2025
В Нижневартовске вспыхнул пожар на промплощадке
Пожарные ликвидируют возгорание на промышленной площадке в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 25.09.2025
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Пожарные ликвидируют возгорание на промышленной площадке в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. "Сегодня на 215-м километре автодороги Сургут - Нижневартовск, на территории промышленной площадки, произошло возгорание трех емкостей из-под дизельного топлива, объемом по 50 кубометров каждая", - говорится в сообщении. Пострадавших нет, отметили в ведомстве.
нижневартовск, ханты-мансийский автономный округ, сургут, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Пожарные ликвидируют возгорание на промышленной площадке в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
"Сегодня на 215-м километре автодороги Сургут - Нижневартовск, на территории промышленной площадки, произошло возгорание трех емкостей из-под дизельного топлива, объемом по 50 кубометров каждая", - говорится в сообщении.
Пострадавших нет, отметили в ведомстве.
В Ростовской области вспыхнул пожар на складе
24 сентября, 16:54
 
24 сентября, 16:54
 
 
