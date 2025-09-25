Рейтинг@Mail.ru
15:36 25.09.2025
Посольство России в Таиланде подтвердило задержание россиянина
ДЖАКАРТА, 25 сен - РИА Новости. Россиянин Георгий Дзугкоев действительно задержан полицией Таиланда, ему грозит штраф и депортация в Россию, сообщили РИА Новости в консульском отделе посольства РФ в королевстве. "Россиянин Георгий Дзугкоев действительно задержан полицией Таиланда. Ему может грозить судебный штраф и депортация на Родину. Наиболее вероятно, что до депортации его поместят в Центр временного содержания иммиграционной полиции Таиланда", - сообщили российские дипломаты. Ранее тайские СМИ сообщили, что полиция Пхукета установила личность и задержала россиянина, попавшего в скандальный видеоролик с публичным половым актом. По данным портала, на видеоролике, вызвавшем возмущение в соцсетях, молодой мужчина вступает в интимную связь с девушкой в кузове движущегося пикапа.
Посольство России в Таиланде подтвердило задержание россиянина

© Фото : посольство РФ в ТаиландеЗдание посольства РФ в Таиланде
Здание посольства РФ в Таиланде - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Фото : посольство РФ в Таиланде
Здание посольства РФ в Таиланде. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 25 сен - РИА Новости. Россиянин Георгий Дзугкоев действительно задержан полицией Таиланда, ему грозит штраф и депортация в Россию, сообщили РИА Новости в консульском отделе посольства РФ в королевстве.
"Россиянин Георгий Дзугкоев действительно задержан полицией Таиланда. Ему может грозить судебный штраф и депортация на Родину. Наиболее вероятно, что до депортации его поместят в Центр временного содержания иммиграционной полиции Таиланда", - сообщили российские дипломаты.
Ранее тайские СМИ сообщили, что полиция Пхукета установила личность и задержала россиянина, попавшего в скандальный видеоролик с публичным половым актом.
По данным портала, на видеоролике, вызвавшем возмущение в соцсетях, молодой мужчина вступает в интимную связь с девушкой в кузове движущегося пикапа.
