https://ria.ru/20250925/posolstvo-2044313511.html
Посольство России в Таиланде подтвердило задержание россиянина
Посольство России в Таиланде подтвердило задержание россиянина - РИА Новости, 25.09.2025
Посольство России в Таиланде подтвердило задержание россиянина
Россиянин Георгий Дзугкоев действительно задержан полицией Таиланда, ему грозит штраф и депортация в Россию, сообщили РИА Новости в консульском отделе... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T15:36:00+03:00
2025-09-25T15:36:00+03:00
2025-09-25T15:36:00+03:00
в мире
таиланд
россия
пхукет (остров)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97715/67/977156721_67:0:689:350_1920x0_80_0_0_7bb0ef92e7dcf2590b27f9db4e6fc9c0.jpg
ДЖАКАРТА, 25 сен - РИА Новости. Россиянин Георгий Дзугкоев действительно задержан полицией Таиланда, ему грозит штраф и депортация в Россию, сообщили РИА Новости в консульском отделе посольства РФ в королевстве. "Россиянин Георгий Дзугкоев действительно задержан полицией Таиланда. Ему может грозить судебный штраф и депортация на Родину. Наиболее вероятно, что до депортации его поместят в Центр временного содержания иммиграционной полиции Таиланда", - сообщили российские дипломаты. Ранее тайские СМИ сообщили, что полиция Пхукета установила личность и задержала россиянина, попавшего в скандальный видеоролик с публичным половым актом. По данным портала, на видеоролике, вызвавшем возмущение в соцсетях, молодой мужчина вступает в интимную связь с девушкой в кузове движущегося пикапа.
https://ria.ru/20250925/tailand-2044215140.html
таиланд
россия
пхукет (остров)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97715/67/977156721_147:0:614:350_1920x0_80_0_0_c0f42f3c695ee8974690361f395f8330.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таиланд, россия, пхукет (остров)
В мире, Таиланд, Россия, Пхукет (остров)
Посольство России в Таиланде подтвердило задержание россиянина
Задержанному в Таиланде россиянину Дзугкоеву грозит штраф и депортация