Во Франции назвали приговор Саркози мягким
15:27 25.09.2025 (обновлено: 16:50 25.09.2025)
Во Франции назвали приговор Саркози мягким
в мире
франция
ливия
париж
николя саркози
флориан филиппо
патриот
ПАРИЖ, 25 сен - РИА Новости. Приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози в виде пяти лет лишения свободы по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года является слишком мягким, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Суд Парижа ранее в четверг приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. "Кто-то станет сожалеть о его судьбе, но напомним: Саркози - это постоянная государственная измена. Поэтому пять лет (которые он всё равно полностью не отсидит) - это очень мягкий приговор, ведь речь идет о чести, суверенитете, безопасности, величии Франции и французского народа", - написал Филиппо в четверг на своей странице в соцсети X. В течение месяца Саркози вызовут в прокуратуру, где ему сообщат дату заключения под стражу, уточняло агентство Франс Пресс. При этом подача апелляции на приговор не отсрочит его исполнение, отмечается в материале. Расследование дела началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года. В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006-начале 2007 годов доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму 5 миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз - лично кандидату в президенты. В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.
франция
ливия
париж
ПАРИЖ, 25 сен - РИА Новости. Приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози в виде пяти лет лишения свободы по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года является слишком мягким, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Суд Парижа ранее в четверг приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года.
"Кто-то станет сожалеть о его судьбе, но напомним: Саркози - это постоянная государственная измена. Поэтому пять лет (которые он всё равно полностью не отсидит) - это очень мягкий приговор, ведь речь идет о чести, суверенитете, безопасности, величии Франции и французского народа", - написал Филиппо в четверг на своей странице в соцсети X.
В течение месяца Саркози вызовут в прокуратуру, где ему сообщат дату заключения под стражу, уточняло агентство Франс Пресс. При этом подача апелляции на приговор не отсрочит его исполнение, отмечается в материале.
Расследование дела началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.
В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006-начале 2007 годов доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму 5 миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз - лично кандидату в президенты.
В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.
В миреФранцияЛивияПарижНиколя СаркозиФлориан ФилиппоПатриот
 
 
