Во Франции назвали приговор Саркози мягким

Во Франции назвали приговор Саркози мягким - РИА Новости, 25.09.2025

Во Франции назвали приговор Саркози мягким

Приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози в виде пяти лет лишения свободы по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T15:27:00+03:00

2025-09-25T15:27:00+03:00

2025-09-25T16:50:00+03:00

в мире

франция

ливия

париж

николя саркози

флориан филиппо

патриот

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044339092_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7b1f41631acffcf756f3def51b0c3f70.jpg

ПАРИЖ, 25 сен - РИА Новости. Приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози в виде пяти лет лишения свободы по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года является слишком мягким, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Суд Парижа ранее в четверг приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. "Кто-то станет сожалеть о его судьбе, но напомним: Саркози - это постоянная государственная измена. Поэтому пять лет (которые он всё равно полностью не отсидит) - это очень мягкий приговор, ведь речь идет о чести, суверенитете, безопасности, величии Франции и французского народа", - написал Филиппо в четверг на своей странице в соцсети X. В течение месяца Саркози вызовут в прокуратуру, где ему сообщат дату заключения под стражу, уточняло агентство Франс Пресс. При этом подача апелляции на приговор не отсрочит его исполнение, отмечается в материале. Расследование дела началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года. В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006-начале 2007 годов доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму 5 миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз - лично кандидату в президенты. В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.

2025

Новости

