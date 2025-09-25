https://ria.ru/20250925/politik-2044311071.html
Во Франции назвали приговор Саркози мягким
Во Франции назвали приговор Саркози мягким - РИА Новости, 25.09.2025
Во Франции назвали приговор Саркози мягким
Приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози в виде пяти лет лишения свободы по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T15:27:00+03:00
2025-09-25T15:27:00+03:00
2025-09-25T16:50:00+03:00
в мире
франция
ливия
париж
николя саркози
флориан филиппо
патриот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044339092_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7b1f41631acffcf756f3def51b0c3f70.jpg
ПАРИЖ, 25 сен - РИА Новости. Приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози в виде пяти лет лишения свободы по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года является слишком мягким, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Суд Парижа ранее в четверг приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. "Кто-то станет сожалеть о его судьбе, но напомним: Саркози - это постоянная государственная измена. Поэтому пять лет (которые он всё равно полностью не отсидит) - это очень мягкий приговор, ведь речь идет о чести, суверенитете, безопасности, величии Франции и французского народа", - написал Филиппо в четверг на своей странице в соцсети X. В течение месяца Саркози вызовут в прокуратуру, где ему сообщат дату заключения под стражу, уточняло агентство Франс Пресс. При этом подача апелляции на приговор не отсрочит его исполнение, отмечается в материале. Расследование дела началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года. В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006-начале 2007 годов доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму 5 миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз - лично кандидату в президенты. В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.
https://ria.ru/20250925/frantsiya-2044304534.html
https://ria.ru/20250615/orden-2022902485.html
франция
ливия
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044339092_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_20375fb38b5b1f40a5994412c846c950.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, ливия, париж, николя саркози, флориан филиппо, патриот
В мире, Франция, Ливия, Париж, Николя Саркози, Флориан Филиппо, Патриот
Во Франции назвали приговор Саркози мягким
Политик Филиппо назвал слишком мягким приговор Саркози
ПАРИЖ, 25 сен - РИА Новости. Приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози в виде пяти лет лишения свободы по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года является слишком мягким, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Суд Парижа
ранее в четверг приговорил Саркози
к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года.
"Кто-то станет сожалеть о его судьбе, но напомним: Саркози - это постоянная государственная измена. Поэтому пять лет (которые он всё равно полностью не отсидит) - это очень мягкий приговор, ведь речь идет о чести, суверенитете, безопасности, величии Франции
и французского народа", - написал Филиппо
в четверг на своей странице в соцсети X.
В течение месяца Саркози вызовут в прокуратуру, где ему сообщат дату заключения под стражу, уточняло агентство Франс Пресс. При этом подача апелляции на приговор не отсрочит его исполнение, отмечается в материале.
Расследование дела началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии
50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.
В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006-начале 2007 годов доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму 5 миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз - лично кандидату в президенты.
В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.