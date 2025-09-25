Рейтинг@Mail.ru
Свыше 22 тыс жителей Подмосковья звонили по поводу состояния близких
Новости Подмосковья
 
14:15 25.09.2025
Свыше 22 тыс жителей Подмосковья звонили по поводу состояния близких
Свыше 22 тыс жителей Подмосковья звонили по поводу состояния близких - РИА Новости, 25.09.2025
Свыше 22 тыс жителей Подмосковья звонили по поводу состояния близких
Более 22 тысяч человек в Московской области узнали состояние родственника в больнице по номеру 122 с момента запуска сервиса в 2023 году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Более 22 тысяч человек в Московской области узнали состояние родственника в больнице по номеру 122 с момента запуска сервиса в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. "Для того, чтобы уточнить состояние пациента достаточно позвонить по номеру 122. После этого с заявителем связывается лечащий врач или сотрудник медучреждения, который ответит на вопросы. Это удобно, так как родственникам не нужно самостоятельно добираться до медучреждения", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что всего с момента запуска сервиса в 2023 году им воспользовались более 22 тысяч человек, из них свыше 9,7 тысячи с начала этого года. Получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации в стационар. В ведомстве отметили, что на данный момент проект запущен в 50 медицинских организациях, в том числе больницах, МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн. Если заявка оформлена до 11:00, информация будет предоставлена до 20:00 текущего дня. Если оставлена после 11:00 или в выходной/праздничный день, информация будет предоставлена до 20:00 следующего рабочего дня.
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Свыше 22 тыс жителей Подмосковья звонили по поводу состояния близких

Более 22 тыс жителей Подмосковья узнали состояние близких в больнице по телефону

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Более 22 тысяч человек в Московской области узнали состояние родственника в больнице по номеру 122 с момента запуска сервиса в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
"Для того, чтобы уточнить состояние пациента достаточно позвонить по номеру 122. После этого с заявителем связывается лечащий врач или сотрудник медучреждения, который ответит на вопросы. Это удобно, так как родственникам не нужно самостоятельно добираться до медучреждения", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что всего с момента запуска сервиса в 2023 году им воспользовались более 22 тысяч человек, из них свыше 9,7 тысячи с начала этого года.
Получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации в стационар. В ведомстве отметили, что на данный момент проект запущен в 50 медицинских организациях, в том числе больницах, МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн.
Если заявка оформлена до 11:00, информация будет предоставлена до 20:00 текущего дня. Если оставлена после 11:00 или в выходной/праздничный день, информация будет предоставлена до 20:00 следующего рабочего дня.
Пять компаний из Подмосковья приняли участие в международной выставке в ОАЭ
