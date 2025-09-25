https://ria.ru/20250925/podmoskove-2044286669.html

Свыше 22 тыс жителей Подмосковья звонили по поводу состояния близких

2025-09-25T14:15:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953414024_0:94:3078:1825_1920x0_80_0_0_24ec795d3921d0742178a5a79552efce.jpg

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Более 22 тысяч человек в Московской области узнали состояние родственника в больнице по номеру 122 с момента запуска сервиса в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. "Для того, чтобы уточнить состояние пациента достаточно позвонить по номеру 122. После этого с заявителем связывается лечащий врач или сотрудник медучреждения, который ответит на вопросы. Это удобно, так как родственникам не нужно самостоятельно добираться до медучреждения", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что всего с момента запуска сервиса в 2023 году им воспользовались более 22 тысяч человек, из них свыше 9,7 тысячи с начала этого года. Получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации в стационар. В ведомстве отметили, что на данный момент проект запущен в 50 медицинских организациях, в том числе больницах, МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн. Если заявка оформлена до 11:00, информация будет предоставлена до 20:00 текущего дня. Если оставлена после 11:00 или в выходной/праздничный день, информация будет предоставлена до 20:00 следующего рабочего дня.

2025

московская область (подмосковье)