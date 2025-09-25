https://ria.ru/20250925/podmoskove-2044242902.html

Победителя регэтапа проекта "Мама-предприниматель" определили в Подмосковье

Победителя регэтапа проекта "Мама-предприниматель" определили в Подмосковье - РИА Новости, 25.09.2025

Победителя регэтапа проекта "Мама-предприниматель" определили в Подмосковье

Региональный этап программы "Мама-предприниматель" завершился в Московской области, победителем стала Татьяна Шарова с проектом экскурсионного бюро "Сокровища... РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Региональный этап программы "Мама-предприниматель" завершился в Московской области, победителем стала Татьяна Шарова с проектом экскурсионного бюро "Сокровища Мытищ", сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. Предпринимательница получила приз в размере 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и возможность выйти на федеральный этап. Набравший максимальное количество баллов проект представляет собой экскурсионное бюро, который занимается организацией туров для взрослых и детей с акцентом на изучение истории, культуры и достопримечательностей родного края. "Программа для мам-предпринимателей стала для Подмосковья уже традиционной. Проект собирает девушек, которые готовы развивать в регионе самые разные проекты. Выбор победителя каждый раз сложен для жюри, поскольку каждая участница достойна победы. Уверена, такие программы становятся стартом большого и классного бизнеса", — отметила директор агентства инвестиционного развития Подмосковья Оксана Трушникова, ее слова приводит пресс-служба. В регионе данная программа реализуется центром "Мой бизнес". Проект ориентирован на женщин в декрете, желающих начать свое дело. Он представлял собой тренинг-интенсив с погружением в деловую среду и менторской поддержкой. В ходе обучения женщины освоили навыки по ведению бизнеса, научились разрабатывать бизнес-план и искать деловых партнеров. Программа также включала визит в музей-мануфактуру в подмосковную Коломну, где участницы ознакомились с организацией производственных процессов и получили возможность обсудить с руководством особенности ведения бизнеса. Заключительным этапом стал конкурс бизнес-проектов участниц. В этом году за главный приз смогли побороться 40 жительниц Подмосковья. Программа "Мама-предприниматель" реализуется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

