Плахотнюку предъявят обвинения по четырем уголовным делам, заявил адвокат
Плахотнюку предъявят обвинения по четырем уголовным делам, заявил адвокат - РИА Новости, 25.09.2025
Плахотнюку предъявят обвинения по четырем уголовным делам, заявил адвокат
Экстрадированному в Молдавию олигарху Владимиру Плахотнюку будут предъявлены обвинения по четырем уголовным делам, заявил прокурор Александр Черней.
КИШИНЕВ, 25 сен - РИА Новости. Экстрадированному в Молдавию олигарху Владимиру Плахотнюку будут предъявлены обвинения по четырем уголовным делам, заявил прокурор Александр Черней. Ранее в четверг Плахотнюк был доставлен из Греции в Молдавию, его в наручниках и под конвоем сопроводили из аэропорта Кишинева в СИЗО № 13. Плахотнюк был задержан в июле в Греции. "В присутствии адвоката был составлен протокол задержания, оглашены причины и основания задержания. С этого момента вступают в силу все четыре постановления о предварительном заключении… Далее ему будут предъявлены обвинения по четырём уголовным делам", - сказал Черней журналистам, не уточнив, о каких статьях идет речь. Пресс-служба полиции Молдавии сообщила 22 июля, что получила информацию от Интерпола в Греции о задержании Плахотнюка, молдавская прокуратура направила запрос о его экстрадиции. Суд Афин 13 августа одобрил этот запрос. Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка.
