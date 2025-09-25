https://ria.ru/20250925/peskov-2044255300.html
Песков рассказал о продолжении сотрудничества России и Казахстана
Россия будет продолжать взаимодействие с Казахстаном во всех возможных областях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия будет продолжать взаимодействие с Казахстаном во всех возможных областях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно же, по всем возможным областям мы будем тоже продолжать взаимодействие с нашими друзьями из Казахстана и будем участвовать во всех конкурентных процессах", - сказал Песков журналистам.
