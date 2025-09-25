https://ria.ru/20250925/peskov-2044255300.html

Песков рассказал о продолжении сотрудничества России и Казахстана

Песков рассказал о продолжении сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 25.09.2025

Песков рассказал о продолжении сотрудничества России и Казахстана

Россия будет продолжать взаимодействие с Казахстаном во всех возможных областях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T12:17:00+03:00

2025-09-25T12:17:00+03:00

2025-09-25T12:17:00+03:00

в мире

россия

казахстан

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_0:366:2936:2018_1920x0_80_0_0_bead9d0d3025191accd219963550afd9.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия будет продолжать взаимодействие с Казахстаном во всех возможных областях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно же, по всем возможным областям мы будем тоже продолжать взаимодействие с нашими друзьями из Казахстана и будем участвовать во всех конкурентных процессах", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250924/usa-2043998388.html

россия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, казахстан, дмитрий песков