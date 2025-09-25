https://ria.ru/20250925/peskov-2044254362.html
Песков: США сохраняют политическую волю к урегулированию на Украине
Песков: США сохраняют политическую волю к урегулированию на Украине - РИА Новости, 25.09.2025
Песков: США сохраняют политическую волю к урегулированию на Украине
Вашингтон сохраняет политическую волю к мирному урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА... РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Вашингтон сохраняет политическую волю к мирному урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. "Пока мы исходим из того, что Вашингтон сохраняет политическую волю, президент Трамп сохраняет политическую волю на то, чтобы продолжать прилагать усилия в плане мирного урегулирования на Украине", - сказал Песков. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс публично выступил с угрозой в адрес России, пообещав ей "очень дурные" последствия в случае отказа от "добросовестных" переговоров по урегулированию украинского конфликта. Кроме того, по его словам, президент США Дональд Трамп раздражен тем, что, по его мнению, Россия якобы недостаточно активна в поиске мирного решения украинского конфликта.
Песков: США сохраняют политическую волю к урегулированию на Украине
Песков: США сохраняют политволю к мирному урегулированию ситуации на Украине