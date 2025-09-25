https://ria.ru/20250925/peskov-2044253738.html
Путин встретится с Памфиловой в четверг
Путин встретится с Памфиловой в четверг
Президент России Владимир Путин в четверг примет с докладом главу ЦИК Эллу Памфилову, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг примет с докладом главу ЦИК Эллу Памфилову, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент имеет в виду принять Эллу Памфилову, руководительницу ЦИКа. Традиционно, подведение итогов, обсуждение, обмен мнениями по прошедшему дню, общему дню голосования, единому дню голосования", - сказал Песков журналистам.
