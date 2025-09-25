https://ria.ru/20250925/passazhir-2044385442.html

Более 27 тысяч пассажиров прокатились на речных маршрутах в Подмосковье

Более 27 тысяч пассажиров прокатились на речных маршрутах в Подмосковье - РИА Новости, 25.09.2025

Более 27 тысяч пассажиров прокатились на речных маршрутах в Подмосковье

Свыше 27 тысяч пассажиров воспользовались речным транспортом в Московской области с 1 мая, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T18:20:00+03:00

2025-09-25T18:20:00+03:00

2025-09-25T18:20:00+03:00

новости подмосковья

коломна

лыткарино

серпухов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973218799_748:448:3023:1728_1920x0_80_0_0_d382f3f0e6f255aab45d461db0af4666.jpg

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Свыше 27 тысяч пассажиров воспользовались речным транспортом в Московской области с 1 мая, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. По данным ведомства, маршруты работают в Коломне, Лыткарине и Серпухове. Так, с начала сезона в Серпухове на судне проплыли порядка 11 тысяч человек, в Лыткарине — около 13 тысяч, а в Коломне — более 3,4 тысячи. В Коломне теплоход "Москва-108" следует от причала "Бочманово" до причала "Притыка". Длина маршрута — 24 километра, время в пути — полтора часа. В Серпухове теплоход "Зуша" доставляет пассажиров от причала "Серпухов" до причала "Сады". Расстояние в четыре километра катер преодолевает примерно за 40 минут. Оба маршрута будут работать до 30 сентября. В Лыткарине от причала "Лыткарино" до деревни Андреевское Ленинского округа курсирует катер "Стриж". Он преодолевает 800 метров за пять минут и будет ходить до 20 ноября.

https://ria.ru/20250925/syr-2044372795.html

https://ria.ru/20250925/podmoskove-2044286669.html

коломна

лыткарино

серпухов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

коломна, лыткарино, серпухов