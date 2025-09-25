Рейтинг@Mail.ru
Более 27 тысяч пассажиров прокатились на речных маршрутах в Подмосковье
Новости Подмосковья
 
18:20 25.09.2025
Более 27 тысяч пассажиров прокатились на речных маршрутах в Подмосковье
Более 27 тысяч пассажиров прокатились на речных маршрутах в Подмосковье
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Свыше 27 тысяч пассажиров воспользовались речным транспортом в Московской области с 1 мая, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. По данным ведомства, маршруты работают в Коломне, Лыткарине и Серпухове. Так, с начала сезона в Серпухове на судне проплыли порядка 11 тысяч человек, в Лыткарине — около 13 тысяч, а в Коломне — более 3,4 тысячи. В Коломне теплоход "Москва-108" следует от причала "Бочманово" до причала "Притыка". Длина маршрута — 24 километра, время в пути — полтора часа. В Серпухове теплоход "Зуша" доставляет пассажиров от причала "Серпухов" до причала "Сады". Расстояние в четыре километра катер преодолевает примерно за 40 минут. Оба маршрута будут работать до 30 сентября. В Лыткарине от причала "Лыткарино" до деревни Андреевское Ленинского округа курсирует катер "Стриж". Он преодолевает 800 метров за пять минут и будет ходить до 20 ноября.
коломна, лыткарино, серпухов
Новости Подмосковья, Коломна, Лыткарино, Серпухов
Набережная Коломны
Набережная Коломны. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Свыше 27 тысяч пассажиров воспользовались речным транспортом в Московской области с 1 мая, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
По данным ведомства, маршруты работают в Коломне, Лыткарине и Серпухове.
Так, с начала сезона в Серпухове на судне проплыли порядка 11 тысяч человек, в Лыткарине — около 13 тысяч, а в Коломне — более 3,4 тысячи.
В Коломне теплоход "Москва-108" следует от причала "Бочманово" до причала "Притыка". Длина маршрута — 24 километра, время в пути — полтора часа. В Серпухове теплоход "Зуша" доставляет пассажиров от причала "Серпухов" до причала "Сады". Расстояние в четыре километра катер преодолевает примерно за 40 минут. Оба маршрута будут работать до 30 сентября.
В Лыткарине от причала "Лыткарино" до деревни Андреевское Ленинского округа курсирует катер "Стриж". Он преодолевает 800 метров за пять минут и будет ходить до 20 ноября.
