Эр-Рияд заявил о быстром создании жизнеспособного государства Палестина

2025-09-25T23:13:00+03:00

в мире

палестина

саудовская аравия

нью-йорк (город)

генеральная ассамблея оон

оон

ООН, 25 сен - РИА Новости. Жизнеспособное государство Палестина может быть создано в относительно короткие сроки и существовать в гармонии со своими соседями, заявил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд. "В относительно короткие сроки мы могли бы создать палестинское государство, которое было бы весьма устойчивым и жизнеспособным, а также сможет жить в гармонии со своими соседями", - сказал он журналистам на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

