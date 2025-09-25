Рейтинг@Mail.ru
Эр-Рияд заявил о быстром создании жизнеспособного государства Палестина - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:13 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/palestina-2044447058.html
Эр-Рияд заявил о быстром создании жизнеспособного государства Палестина
Эр-Рияд заявил о быстром создании жизнеспособного государства Палестина - РИА Новости, 25.09.2025
Эр-Рияд заявил о быстром создании жизнеспособного государства Палестина
Жизнеспособное государство Палестина может быть создано в относительно короткие сроки и существовать в гармонии со своими соседями, заявил глава МИД Саудовской... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T23:13:00+03:00
2025-09-25T23:13:00+03:00
в мире
палестина
саудовская аравия
нью-йорк (город)
генеральная ассамблея оон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155138/23/1551382398_0:59:1920:1139_1920x0_80_0_0_323c73c2df5137c86b7a7e9b9428ad5c.jpg
ООН, 25 сен - РИА Новости. Жизнеспособное государство Палестина может быть создано в относительно короткие сроки и существовать в гармонии со своими соседями, заявил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд. "В относительно короткие сроки мы могли бы создать палестинское государство, которое было бы весьма устойчивым и жизнеспособным, а также сможет жить в гармонии со своими соседями", - сказал он журналистам на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
https://ria.ru/20250925/gaza-2044445653.html
палестина
саудовская аравия
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155138/23/1551382398_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_f5f13be7d332bb7883d9ba5dcc44c9bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, палестина, саудовская аравия, нью-йорк (город), генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Палестина, Саудовская Аравия, Нью-Йорк (город), Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Эр-Рияд заявил о быстром создании жизнеспособного государства Палестина

Аль Сауд: жизнеспособное государство Палестина может быть быстро создано

© Pixabay / hosny_salahДевушки с флагом Палестины в городе Газа
Девушки с флагом Палестины в городе Газа - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Pixabay / hosny_salah
Девушки с флагом Палестины в городе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 25 сен - РИА Новости. Жизнеспособное государство Палестина может быть создано в относительно короткие сроки и существовать в гармонии со своими соседями, заявил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд.
"В относительно короткие сроки мы могли бы создать палестинское государство, которое было бы весьма устойчивым и жизнеспособным, а также сможет жить в гармонии со своими соседями", - сказал он журналистам на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Глава МИД Саудовской Аравии прокомментировал восстановление сектора Газа
Вчера, 23:00
 
В миреПалестинаСаудовская АравияНью-Йорк (город)Генеральная Ассамблея ООНООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала