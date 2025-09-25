https://ria.ru/20250925/palestina-2044447058.html
Эр-Рияд заявил о быстром создании жизнеспособного государства Палестина
Эр-Рияд заявил о быстром создании жизнеспособного государства Палестина
в мире
палестина
саудовская аравия
нью-йорк (город)
генеральная ассамблея оон
оон
ООН, 25 сен - РИА Новости. Жизнеспособное государство Палестина может быть создано в относительно короткие сроки и существовать в гармонии со своими соседями, заявил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд. "В относительно короткие сроки мы могли бы создать палестинское государство, которое было бы весьма устойчивым и жизнеспособным, а также сможет жить в гармонии со своими соседями", - сказал он журналистам на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
