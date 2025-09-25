https://ria.ru/20250925/ovchinskiy-2044213647.html

Овчинский: дом построят рядом со станцией метро "Технопарк" по КРТ

Овчинский: дом построят рядом со станцией метро "Технопарк" по КРТ - РИА Новости, 25.09.2025

Овчинский: дом построят рядом со станцией метро "Технопарк" по КРТ

Жилой дом возведут в рамках проекта КРТ рядом со станцией метро"Технопарк" в Москве, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T10:12:00+03:00

2025-09-25T10:12:00+03:00

2025-09-25T10:12:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

владислав овчинский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028665387_0:410:2048:1562_1920x0_80_0_0_23f531bc4d63864a508794c3aff60666.jpg

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Жилой дом возведут в рамках проекта КРТ рядом со станцией метро"Технопарк" в Москве, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Проект КРТ на Автозаводской улице органично вписывается в общую концепцию создания сбалансированной городской среды на территории "ЗИЛ". В рамках реорганизации участка площадью 0,83 гектара здесь построят жилой дом общей площадью 21,6 тысячи квадратных метров", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.В сообщении уточняется, что дом будет частью современного квартала, который формируется в этом районе.Рядом с площадкой, где появится жилой дом, есть школа, детские сады, магазины, кафе, аптеки и прочее. Также недалеко расположена обустроенная набережная затона Новинки и набережная Москвы-реки, добавляется в пресс-релизе.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский