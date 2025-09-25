https://ria.ru/20250925/ovchinskiy-2044213647.html
Овчинский: дом построят рядом со станцией метро "Технопарк" по КРТ
Овчинский: дом построят рядом со станцией метро "Технопарк" по КРТ
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Жилой дом возведут в рамках проекта КРТ рядом со станцией метро"Технопарк" в Москве, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Проект КРТ на Автозаводской улице органично вписывается в общую концепцию создания сбалансированной городской среды на территории "ЗИЛ". В рамках реорганизации участка площадью 0,83 гектара здесь построят жилой дом общей площадью 21,6 тысячи квадратных метров", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.В сообщении уточняется, что дом будет частью современного квартала, который формируется в этом районе.Рядом с площадкой, где появится жилой дом, есть школа, детские сады, магазины, кафе, аптеки и прочее. Также недалеко расположена обустроенная набережная затона Новинки и набережная Москвы-реки, добавляется в пресс-релизе.
