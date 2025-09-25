https://ria.ru/20250925/otkaz-2044258869.html
Отказ стран от разработки биооружия нужно задокументировать, заявил Песков
Отказ стран от разработки биооружия нужно задокументировать, заявил Песков
Процесс общего отказа стран от разработки биологического оружия нужно оформить документально, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Процесс общего отказа стран от разработки биологического оружия нужно оформить документально, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что мировому сообществу нужно полностью отказаться от разработки биологического оружия, последствия этого "невероятно опасны". "Конечно, его (процесс общего отказа стран от разработки биологического оружия - ред.) хорошо бы как-то оформить документально, опять же, на международном уровне", - сказал Песков журналистам, комментируя призыв Трампа.
