Отказ стран от разработки биооружия нужно задокументировать, заявил Песков - РИА Новости, 25.09.2025
12:22 25.09.2025
Отказ стран от разработки биооружия нужно задокументировать, заявил Песков
в мире
россия
сша
дмитрий песков
дональд трамп
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Процесс общего отказа стран от разработки биологического оружия нужно оформить документально, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что мировому сообществу нужно полностью отказаться от разработки биологического оружия, последствия этого "невероятно опасны". "Конечно, его (процесс общего отказа стран от разработки биологического оружия - ред.) хорошо бы как-то оформить документально, опять же, на международном уровне", - сказал Песков журналистам, комментируя призыв Трампа.
в мире, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Процесс общего отказа стран от разработки биологического оружия нужно оформить документально, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что мировому сообществу нужно полностью отказаться от разработки биологического оружия, последствия этого "невероятно опасны".
"Конечно, его (процесс общего отказа стран от разработки биологического оружия - ред.) хорошо бы как-то оформить документально, опять же, на международном уровне", - сказал Песков журналистам, комментируя призыв Трампа.
