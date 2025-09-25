Рейтинг@Mail.ru
Тысячи человек посетили выставку "России сегодня" в Калининграде - РИА Новости, 25.09.2025
09:00 25.09.2025
Тысячи человек посетили выставку "России сегодня" в Калининграде
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Несколько тысяч человек посетили фотовыставку мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе", которая открылась 9 апреля этого года в Калининграде на площадке БФУ имени Иммануила Канта и была приурочена к 80-летию взятия Кенигсберга. Об этом сообщил и.о. ректора Максим Демин."Это классная масштабная мультимедийная фотовыставка с редкими, эксклюзивными документальными материалами о событиях, связанных со штурмом Кенигсберга. И за этот период выставку посетили несколько тысяч человек. Это школьники, студенты и жители нашего региона", — сказал он на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".Демин отметил, что для Калининградской области сохранение исторической памяти является неотъемлемой частью воспитательной и молодежной политики."Вектор молодежной политики, воспитательной деятельности именно через призму истории — это часть нашей жизни", — подчеркнул он.К 80-летию освобождения советских территорий и стран Европы во время Второй мировой войны РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив запустило мультимедийный проект "Освобождение. Путь к Победе". Проект включает фотографические выставки на площадках музеев и университетов и тематические подкасты на сайте РИА Новости.
Тысячи человек посетили выставку "России сегодня" в Калининграде

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Несколько тысяч человек посетили фотовыставку мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе", которая открылась 9 апреля этого года в Калининграде на площадке БФУ имени Иммануила Канта и была приурочена к 80-летию взятия Кенигсберга. Об этом сообщил и.о. ректора Максим Демин.
"Это классная масштабная мультимедийная фотовыставка с редкими, эксклюзивными документальными материалами о событиях, связанных со штурмом Кенигсберга. И за этот период выставку посетили несколько тысяч человек. Это школьники, студенты и жители нашего региона", — сказал он на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
Демин отметил, что для Калининградской области сохранение исторической памяти является неотъемлемой частью воспитательной и молодежной политики.
"Вектор молодежной политики, воспитательной деятельности именно через призму истории — это часть нашей жизни", — подчеркнул он.
К 80-летию освобождения советских территорий и стран Европы во время Второй мировой войны РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив запустило мультимедийный проект "Освобождение. Путь к Победе". Проект включает фотографические выставки на площадках музеев и университетов и тематические подкасты на сайте РИА Новости.
 
