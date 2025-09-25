https://ria.ru/20250925/onkoskrining-2044249243.html
Жители Московской области смогут пройти бесплатный онкоскрининг на выходных
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья в ходе дня открытых дверей 27 сентября жители региона смогут пройти бесплатный онкоскрининг, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения области. Женщинам будет доступна консультация врачей-онкологов, а также маммография или УЗИ молочных желез. Мужчины смогут пройти ПСА-тест на рак простаты, позволяющий узнать риски развития рака предстательной железы. Кроме того, все желающие смогут пройти диагностику новообразований кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, кровеносной системы и легких. "Ежемесячно в регионе проводится день открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи. Важно, что такие мероприятия позволяют заподозрить онкологические заболевания на ранней стадии и вовремя начать лечение. С начала года обследование в ходе таких дней открытых дверей прошли более 6,5 тысячи человек", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Принять участие в дне открытых дверей смогут жители Подмосковья старше 18 лет. Мероприятие пройдет с 09:00 до 14:00. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований для консультации с врачом (при наличии).
