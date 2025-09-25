https://ria.ru/20250925/ogranichenie-2044433721.html

В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения

В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения - РИА Новости, 25.09.2025

В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T21:17:00+03:00

2025-09-25T21:17:00+03:00

2025-09-25T21:18:00+03:00

тамбов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570483453_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_58a65cfc26d9052d38b65bdbe3b37466.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация."Аэропорт Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

тамбов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тамбов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность