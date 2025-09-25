Рейтинг@Mail.ru
Одна из участниц ограбления отделения "Почты России" ранее судима
04:51 25.09.2025
Одна из участниц ограбления отделения "Почты России" ранее судима
Одна из участниц ограбления отделения "Почты России" ранее судима - РИА Новости, 25.09.2025
Одна из участниц ограбления отделения "Почты России" ранее судима
Одна из участниц ограбления московского отделения "Почты России" ранее судима, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Одна из участниц ограбления московского отделения "Почты России" ранее судима, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Обвиняемая, не имеющая определенного рода деятельности, ранее судимая", - сказано в документе. Защита, в свою очередь, обратила внимание, что она имеет регистрацию в системах "Безопасный город", "Парсиф", "Сфера", мониторинг ее передвижения отслеживается МВД РФ. Пресс-служба столичного главка МВД 8 августа сообщала РИА Новости, что двое в масках ограбили отделение "Почты России" на улице Медиков, 20. Согласно плану, двое исполнителей рано утром 8 августа зашли в помещение за сотрудницей почты, угрожая пистолетом, похитили более 4,8 миллиона рублей и скрылись. Во дворах они сели в Haval под управлением соучастника, после пересели в Kia и приехали в Подмосковье. Деньги были поделены между всеми соучастниками, указывали в прокуратуре. В МВД сообщили РИА Новости, что по делу задержаны пять человек, им предъявлены обвинения по пунктам "а", "б" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере).
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Почта России
Одна из участниц ограбления отделения "Почты России" ранее судима

Одна из участниц ограбления отделения "Почты России" в Москве ранее судима

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Одна из участниц ограбления московского отделения "Почты России" ранее судима, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Обвиняемая, не имеющая определенного рода деятельности, ранее судимая", - сказано в документе.
Защита, в свою очередь, обратила внимание, что она имеет регистрацию в системах "Безопасный город", "Парсиф", "Сфера", мониторинг ее передвижения отслеживается МВД РФ.
Пресс-служба столичного главка МВД 8 августа сообщала РИА Новости, что двое в масках ограбили отделение "Почты России" на улице Медиков, 20. Согласно плану, двое исполнителей рано утром 8 августа зашли в помещение за сотрудницей почты, угрожая пистолетом, похитили более 4,8 миллиона рублей и скрылись. Во дворах они сели в Haval под управлением соучастника, после пересели в Kia и приехали в Подмосковье. Деньги были поделены между всеми соучастниками, указывали в прокуратуре.
В МВД сообщили РИА Новости, что по делу задержаны пять человек, им предъявлены обвинения по пунктам "а", "б" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере).
Заголовок открываемого материала