Обвиняемая в ограблении отделения «Почты России» дала показания на соучастницу
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Одна из обвиняемых в ограблении отделения "Почты России" в Москве дала показания на соучастницу, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Имеются достаточные данные о событии преступления и доказательства, указывающие на обоснованность подозрения Людмилы Кавалдиной в причастности к преступлению, в том числе, показания обвиняемой на очной ставке с Кавалдиной, в которых та сообщила обстоятельства совершенного преступления", - сказано в документе.
Пресс-служба столичного главка МВД 8 августа сообщала РИА Новости, что двое в масках ограбили отделение "Почты России" на улице Медиков, 20. Согласно плану, двое исполнителей рано утром 8 августа зашли в помещение за сотрудницей почты, угрожая пистолетом, похитили более 4,8 миллиона рублей и скрылись. Во дворах они сели в Haval под управлением соучастника, после пересели в Kia и приехали в Подмосковье. Деньги были поделены между всеми соучастниками, указывали в прокуратуре.
В МВД сообщили РИА Новости, что по делу задержаны пять человек, им предъявлены обвинения по пунктам "а", "б" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере).
