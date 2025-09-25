https://ria.ru/20250925/novgorodskiyteatr-2043953128.html
Новгородский театр драмы. Советский модернизм, вдохновленный храмами
Театр драмы на берегу реки Волхов — одно из самых необычных сооружений в Великом Новгороде. Сложная композиция, ромбовидная форма, сочетание мрамора и стекла делают его похожим на космический корабль. Что сближает это здание с традиционной архитектурой города. Какие особенности скрываются в интерьерах театра. И как устроена его оригинальная сцена.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2025
