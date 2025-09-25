Рейтинг@Mail.ru
Николаев: якутское кино в 2025 году собрало почти 200 миллионов рублей
Республика Саха (Якутия)
 
15:51 25.09.2025
Николаев: якутское кино в 2025 году собрало почти 200 миллионов рублей
Николаев: якутское кино в 2025 году собрало почти 200 миллионов рублей
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Кассовые сборы фильмов, произведенных в Якутии, составили за первое полугодие 192 миллиона рублей, что превысило показатели всего 2024 года, сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Заявление прозвучало на сессии "Комплексное продюсирование регионов: ценностно-ориентированные подходы в региональных стратегиях развития" в рамках федерального форума-фестиваля "Российская креативная неделя-2025". Мероприятие открылось в четверг на территории национального центра "Россия". "К 2030 году мы поставили амбициозную задачу, которую, надеюсь, решим – собрать 2,5 миллиарда рублей", – сообщил Николаев. За последние шесть лет кинематографисты республики получили более 280 наград на международных и российских фестивалях. "В 2018 году это был артхаус, были единичные хорошие фильмы реально очень высокого уровня, но не более того. Сегодня мы уже идем к превращению нашего кино в индустрию", – заявил Николаев. По словам главы республики, в марте 2026 года в Якутске будет проходить Global Entertainment Market (GEM), куда приглашены представители стран Юго-Восточной Азии, Китая, Ближнего Восток. "Сейчас через фонд цифрового контента "Якутия" мы направили специальную группу на Пусанский кинофестиваль и кинорынок для того, чтобы максимально возобновить старые связи, установить новые, привезти коллег к нам в Россию в марте, с тем чтобы мы уже выходили на мировой рынок", – подчеркнул Николаев. "Российская креативная неделя" проводится с 2020 года. На мероприятии формируются визионерская повестка, новые тренды и стратегии, а также принимаются практические бизнес-решения, устанавливается партнерство и аккумулируется опыт регионов. Инициатором и организатором выступает АНО "Креативная экономика" (федеральный центр по поддержке и развитию креативных индустрий).
айсен николаев, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)
© Фото : пресс-служба главы и правительства РС(Я)Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© Фото : пресс-служба главы и правительства РС(Я)
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев . Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Кассовые сборы фильмов, произведенных в Якутии, составили за первое полугодие 192 миллиона рублей, что превысило показатели всего 2024 года, сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.
Заявление прозвучало на сессии "Комплексное продюсирование регионов: ценностно-ориентированные подходы в региональных стратегиях развития" в рамках федерального форума-фестиваля "Российская креативная неделя-2025". Мероприятие открылось в четверг на территории национального центра "Россия".
"К 2030 году мы поставили амбициозную задачу, которую, надеюсь, решим – собрать 2,5 миллиарда рублей", – сообщил Николаев.
За последние шесть лет кинематографисты республики получили более 280 наград на международных и российских фестивалях.
"В 2018 году это был артхаус, были единичные хорошие фильмы реально очень высокого уровня, но не более того. Сегодня мы уже идем к превращению нашего кино в индустрию", – заявил Николаев.
По словам главы республики, в марте 2026 года в Якутске будет проходить Global Entertainment Market (GEM), куда приглашены представители стран Юго-Восточной Азии, Китая, Ближнего Восток.
"Сейчас через фонд цифрового контента "Якутия" мы направили специальную группу на Пусанский кинофестиваль и кинорынок для того, чтобы максимально возобновить старые связи, установить новые, привезти коллег к нам в Россию в марте, с тем чтобы мы уже выходили на мировой рынок", – подчеркнул Николаев.
"Российская креативная неделя" проводится с 2020 года. На мероприятии формируются визионерская повестка, новые тренды и стратегии, а также принимаются практические бизнес-решения, устанавливается партнерство и аккумулируется опыт регионов. Инициатором и организатором выступает АНО "Креативная экономика" (федеральный центр по поддержке и развитию креативных индустрий).
Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевРеспублика Саха (Якутия)
 
 
