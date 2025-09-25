Рейтинг@Mail.ru
Николаев: культура должна быть понятна молодежи, обществу и миру - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
 
15:03 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/nikolaev-2044303824.html
Николаев: культура должна быть понятна молодежи, обществу и миру
Николаев: культура должна быть понятна молодежи, обществу и миру - РИА Новости, 25.09.2025
Николаев: культура должна быть понятна молодежи, обществу и миру
Богатейшая тысячелетняя культура сегодня должна говорить новым языком, понятным молодежи, обществу и миру, заявил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T15:03:00+03:00
2025-09-25T15:03:00+03:00
республика саха (якутия)
айсен николаев
республика саха (якутия)
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970431321_0:127:3091:1866_1920x0_80_0_0_489ff61fffa1974258ce00514d82d8bd.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Богатейшая тысячелетняя культура сегодня должна говорить новым языком, понятным молодежи, обществу и миру, заявил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Заявление прозвучало на федеральном форуме-фестивале "Российская креативная неделя-2025", открывшемся в четверг на территории национального центра "Россия". "Подготовка кадров – краеугольный камень креативных индустрий, потому что, если не будет подготовленных людей, которые талантливы, обучены и готовы работать, ничего нигде никогда не получится. Мы в Якутии очень серьезно относимся к этому вопросу", – подчеркнул Николаев. По словам главы региона, подготовкой кадров для творческих индустрий занимается Арктический государственный институт культуры и искусств Республики Саха (Якутия). "Последние годы мы его постепенно трансформируем в университет креативных индустрий. Сегодня у нас учатся многие ребята из не только из Якутии, но и из других регионов Дальнего Востока, Сибири. Получают опыт, получают образование", – отметил Николаев. В рамках форума-фестиваля глава Якутии выступил на сессии "Комплексное продюсирование регионов: ценностно ориентированные подходы в региональных стратегиях развития". "Креативная экономика – это не о железе, не о тоннах, не о каратах. Это о человеческом капитале. Мы боремся за свой человеческий капитал, вкладываем в него, не ожидая быстрой отдачи в виде понятных производственных процессов. Рано или поздно количество перейдет в качество и будет качественный скачок", – подчеркнул в своем выступлении Николаев. "Российская креативная неделя" проводится с 2020 года. На мероприятии формируются визионерская повестка, новые тренды и стратегии, а также принимаются практические бизнес-решения, устанавливается партнерство и аккумулируется опыт регионов. Инициатором и организатором выступает АНО "Креативная экономика" (федеральный центр по поддержке и развитию креативных индустрий).
https://ria.ru/20250918/initsiativa-2042677458.html
https://ria.ru/20250912/yakutiya-2041523449.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970431321_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_3749838934bb20a0d575fea8f727d2c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
айсен николаев, республика саха (якутия), культура
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия), Культура
Николаев: культура должна быть понятна молодежи, обществу и миру

Глава Якутии Николаев: культура должна быть понятна молодежи, обществу и миру

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАйсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)
Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Богатейшая тысячелетняя культура сегодня должна говорить новым языком, понятным молодежи, обществу и миру, заявил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.
Заявление прозвучало на федеральном форуме-фестивале "Российская креативная неделя-2025", открывшемся в четверг на территории национального центра "Россия".
Здание Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Парламентарии Дальнего Востока и Забайкалья поддержали предложение Ил Тумэн
18 сентября, 12:59
"Подготовка кадров – краеугольный камень креативных индустрий, потому что, если не будет подготовленных людей, которые талантливы, обучены и готовы работать, ничего нигде никогда не получится. Мы в Якутии очень серьезно относимся к этому вопросу", – подчеркнул Николаев.
По словам главы региона, подготовкой кадров для творческих индустрий занимается Арктический государственный институт культуры и искусств Республики Саха (Якутия).
"Последние годы мы его постепенно трансформируем в университет креативных индустрий. Сегодня у нас учатся многие ребята из не только из Якутии, но и из других регионов Дальнего Востока, Сибири. Получают опыт, получают образование", – отметил Николаев.
В рамках форума-фестиваля глава Якутии выступил на сессии "Комплексное продюсирование регионов: ценностно ориентированные подходы в региональных стратегиях развития".
"Креативная экономика – это не о железе, не о тоннах, не о каратах. Это о человеческом капитале. Мы боремся за свой человеческий капитал, вкладываем в него, не ожидая быстрой отдачи в виде понятных производственных процессов. Рано или поздно количество перейдет в качество и будет качественный скачок", – подчеркнул в своем выступлении Николаев.
"Российская креативная неделя" проводится с 2020 года. На мероприятии формируются визионерская повестка, новые тренды и стратегии, а также принимаются практические бизнес-решения, устанавливается партнерство и аккумулируется опыт регионов. Инициатором и организатором выступает АНО "Креативная экономика" (федеральный центр по поддержке и развитию креативных индустрий).
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Глава Якутии призвал энергокомпании не отключать котельные из-за долгов
12 сентября, 17:42
 
Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевРеспублика Саха (Якутия)Культура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала