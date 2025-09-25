https://ria.ru/20250925/nikolaev-2044303824.html

Николаев: культура должна быть понятна молодежи, обществу и миру

Николаев: культура должна быть понятна молодежи, обществу и миру - РИА Новости, 25.09.2025

Николаев: культура должна быть понятна молодежи, обществу и миру

Богатейшая тысячелетняя культура сегодня должна говорить новым языком, понятным молодежи, обществу и миру, заявил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Богатейшая тысячелетняя культура сегодня должна говорить новым языком, понятным молодежи, обществу и миру, заявил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Заявление прозвучало на федеральном форуме-фестивале "Российская креативная неделя-2025", открывшемся в четверг на территории национального центра "Россия". "Подготовка кадров – краеугольный камень креативных индустрий, потому что, если не будет подготовленных людей, которые талантливы, обучены и готовы работать, ничего нигде никогда не получится. Мы в Якутии очень серьезно относимся к этому вопросу", – подчеркнул Николаев. По словам главы региона, подготовкой кадров для творческих индустрий занимается Арктический государственный институт культуры и искусств Республики Саха (Якутия). "Последние годы мы его постепенно трансформируем в университет креативных индустрий. Сегодня у нас учатся многие ребята из не только из Якутии, но и из других регионов Дальнего Востока, Сибири. Получают опыт, получают образование", – отметил Николаев. В рамках форума-фестиваля глава Якутии выступил на сессии "Комплексное продюсирование регионов: ценностно ориентированные подходы в региональных стратегиях развития". "Креативная экономика – это не о железе, не о тоннах, не о каратах. Это о человеческом капитале. Мы боремся за свой человеческий капитал, вкладываем в него, не ожидая быстрой отдачи в виде понятных производственных процессов. Рано или поздно количество перейдет в качество и будет качественный скачок", – подчеркнул в своем выступлении Николаев. "Российская креативная неделя" проводится с 2020 года. На мероприятии формируются визионерская повестка, новые тренды и стратегии, а также принимаются практические бизнес-решения, устанавливается партнерство и аккумулируется опыт регионов. Инициатором и организатором выступает АНО "Креативная экономика" (федеральный центр по поддержке и развитию креативных индустрий).

