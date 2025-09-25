https://ria.ru/20250925/netanyakhu-2044017508.html

"Большая стратегия" Нетаньяху и новый порядок на Ближнем Востоке

"Большая стратегия" Нетаньяху и новый порядок на Ближнем Востоке

Радикализация региональной политики Израиля под началом Биньямина Нетаньяху отражает радикализацию самого израильского общества.

Радикализация региональной политики Израиля под началом Биньямина Нетаньяху отражает радикализацию самого израильского общества. И это надо признать, так как происходящее — всерьез и надолго, притом что проводимый курс саморазрушителен для еврейского государства. Созданное европейскими евреями как светский и отчасти социалистический проект, оно мутировало в сторону религиозного экстремизма выходцев из неевропейских регионов, ныне составляющих большинство населения. Отсюда ветхозаветная эсхатология и лозунг создания Третьего храма, что станет разрывом со всем региональным порядком, "стратегический присмотр" за которым на протяжении десятилетий осуществляли США.Рано или поздно встанет вопрос о включении Израиля в общий процесс дерадикализации в регионе. Пока же применимо утверждение Генри Киссинджера (в его "Дипломатии" 1994 года) о том, что стремление объединенной Германии к абсолютной безопасности означало отсутствие безопасности у всех остальных государств Европы. По его мнению, в отсутствие у прусской элиты политической культуры умеренности только Бисмарк мог управлять созданным им государством без риска национальной катастрофы и потрясений в Европе. Для Ближнего Востока как никогда применим принцип неделимости и равной для всех безопасности: скорее всего, он и возобладает со временем, а пока регион ждут потрясения и радикальная трансформация сложившегося порядка.Нет нужды говорить о близорукой линии Трампа, который резко изменил курс ближневосточной политики США еще в свое первое президентство, приняв решение о перенесении американского посольства в Иерусалим и признав аннексию Голанских высот. Тогда же он вышел из многосторонней сделки по ядерной программе Ирана (СВПД). Реакция Вашингтона на операцию Израиля в Газе и подключение к 12-дневной войне между Израилем и Ираном — логическое продолжение этого курса, который в том числе отражает представления христианских сионистов в Америке. Последние, ставя телегу перед лошадью, хотят форсировать Второе пришествие, причем в полном противоречии с ортодоксальным иудаизмом, уже не говоря о христианстве. Тут надо иметь в виду, что судьбы народов в истории так или иначе (признается это или нет) связаны с их религиозными верованиями, на что в числе прочего указывает кризис самого либерализма на Западе с его ускоренной дехристианизацией вследствие политики либерально-глобалистских, космополитичных элит.Как бы то ни было, взрывоопасная смесь практической политики, религиозных и псевдорелигиозных убеждений привела к попытке силой закрыть палестинский вопрос. Ситуация раскалывает не только международное сообщество, но и Запад, как показала недавняя череда признаний палестинской государственности, включая Францию, Великобританию, Канаду и Австралию (упорно держатся лишь немцы — ФРГ и Австрия, хоть так, косвенно, признавая свою роль во Второй мировой войне). Расколотой оказалась и так называемая англосфера, о которой вещал Трамп в ходе недавнего визита в Лондон. Трамп надеется вовлечь арабов в некий план по Газе, который, надо полагать, призван сделать то, на что не способен Израиль за пределами чисто военных решений, превративших весь анклав в развалины, а его оккупация — очевидный путь в никуда.Вряд ли арабские страны на это пойдут: слишком опасно идти против собственного общественного мнения. Но то, что принято называть "арабской улицей", уже давно существует и в европейских странах, в том числе вследствие неконтролируемой миграции из стран Ближнего Востока и Северной Африки, Пакистана и других мусульманских стран. Это наглядно показывает реакция на израильскую операцию в Газе.В принципе, об этом предупреждала бывшая госсекретарь Мадлен Олбрайт в своей книге "Могущественные и Всемогущий" (2006), посвященной роли культурно-цивилизационных факторов, включая религию, в глобальной политике вообще и европейской в частности. Она призывала Запад "в равной мере глубоко отнестись к вопросам истории, идентичности и веры". Если в США пропалестинские настроения может получиться списать на "левый радикализм", включая объявление "антифа" террористической организацией, то в Евросоюзе это не проходит — в том числе в силу чисто светского характера европейских государств, что тоже надо признать.Но наиболее далеко идущие последствия резкая смена курса в американской политике на Ближнем Востоке, означающая полный разрыв с международным консенсусом относительно двугосударственного решения, имела для самого региона. Если 12-дневная война с Ираном показала, что конечные цели Израиля в отношении этой страны включают смену режима и ее территориальный демонтаж (как тут не сравнить с политикой Запада в украинском конфликте в отношении России), то удар по Катару с целью ликвидации лидеров ХАМАС, по сути, обнуляет все американские гарантии безопасности арабским государствам, поскольку они явно не покрывают риски и угрозы со стороны Израиля, притом что никаких других в настоящее время не просматривается.То же, надо полагать, происходит с американскими вооружениями у арабов: они явно представлены модификациями, которые делают их неспособными противостоять арсеналу ЦАХАЛ. Поэтому обозреватели отмечают отсутствие попыток Израиля достать своих противников в Алжире, который сделал выбор в пользу российских и китайских вооружений, включая средства ПВО и авиацию.В итоге, с одной стороны, сглаживаются противоречия внутри арабского мира, а также между ним, Ираном и Турцией, а с другой — появляются признаки региональной гонки вооружений, включая ядерные. Легко предположить, что по примеру Пхеньяна Тегеран под давлением обстоятельств может сделать выбор в пользу обладания ядерным оружием, чего бы это ни стоило. Можно ожидать и более внятной иранской политики в Евразии, к чему подталкивает попытка Трампа вернуть себе военный аэродром Баграм — четыре года спустя после бегства американцев из Афганистана.Пока же ставка делается арабами на Пакистан — единственного обладателя "исламской бомбы". Об этом говорит недавняя формализация договора между Исламабадом и Эр-Риядом о совместной обороне. Пакистан практически предлагает всему арабо-исламскому миру свой "ядерный зонтик", получая взамен неограниченные ресурсы не только для решения своих экономических проблем, но и для дальнейшего совершенствования своего ракетно-ядерного потенциала.Окончательно рухнули так называемые авраамические соглашения 2020-2021 годов о нормализации отношений между Израилем и арабами — процесс, который так и не распространился на Саудовскую Аравию. Не исключено, что Израиль и США в своей политике в регионе окажутся у разбитого корыта, будучи не в состоянии проводить умеренную политику, предполагающую политическую волю договариваться.Разумеется, возрастает востребованность российских усилий в регионе в самом широком спектре, включая энергетический. В минус можно записать последствия для отношений между Исламабадом и Нью-Дели, где с озабоченностью восприняли пакистано-саудовский пакт. У Исламабада давние тесные отношения с Вашингтоном и Пекином. У Китая интенсивные отношения с Ираном, Саудовской Аравией и другими регионалами. Так что нельзя исключать довольно разнонаправленных последствий для всей евразийской политики, включая ШОС.Не будет преувеличением сказать, что новая "большая игра" только начинается, причем со слабых позиций у Вашингтона и Израиля. Что до Трампа, то он рискует имиджем своего президентства, обещав положить конец американским войнам и ввязавшись в проигрышный гамбит Нетаньяху на Ближнем Востоке. В любом случае Европа и сдерживание Китая подождут, что уже неплохо. Такова логика саморазрушения — слово, все чаще срывающееся с языка западных политологов и обозревателей.

