Рютте рассказал, какие российские самолеты может сбивать НАТО

Рютте рассказал, какие российские самолеты может сбивать НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс может сбивать российские самолеты, которые угрожают гражданской инфраструктуре или населению. РИА Новости, 25.09.2025

ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс может сбивать российские самолеты, которые угрожают гражданской инфраструктуре или населению."Но здесь произошло то, что они вошли в воздушное пространство, и самым безопасным способом было вывести их из воздушного пространства. Но если эти самолеты будут представлять угрозу для нашей инфраструктуры и, конечно, для наших людей, живущих, например, в Эстонии... то я могу заверить вас, что у наших военных есть все полномочия и старшие начальники, чтобы сделать то, что необходимо, в том числе проявить настоящую жесткость и при необходимости убрать эти самолеты", - сказал он в интервью телеканалу Newsmax.Ранее Эстония бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства российскими самолетами. Минобороны РФ сообщало, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.

