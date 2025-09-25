Рютте рассказал, какие российские самолеты может сбивать НАТО
Рютте: НАТО может сбивать российские самолеты, угрожающие населению
© AP Photo / Markus SchreiberМарк Рютте
© AP Photo / Markus Schreiber
Марк Рютте. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс может сбивать российские самолеты, которые угрожают гражданской инфраструктуре или населению.
"Но здесь произошло то, что они вошли в воздушное пространство, и самым безопасным способом было вывести их из воздушного пространства. Но если эти самолеты будут представлять угрозу для нашей инфраструктуры и, конечно, для наших людей, живущих, например, в Эстонии... то я могу заверить вас, что у наших военных есть все полномочия и старшие начальники, чтобы сделать то, что необходимо, в том числе проявить настоящую жесткость и при необходимости убрать эти самолеты", - сказал он в интервью телеканалу Newsmax.
Ранее Эстония бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства российскими самолетами. Минобороны РФ сообщало, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.