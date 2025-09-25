Рейтинг@Mail.ru
"Обходит с фланга". На Западе назвали ошибку НАТО в отношениях с Путиным - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/nato-2044373829.html
"Обходит с фланга". На Западе назвали ошибку НАТО в отношениях с Путиным
"Обходит с фланга". На Западе назвали ошибку НАТО в отношениях с Путиным - РИА Новости, 25.09.2025
"Обходит с фланга". На Западе назвали ошибку НАТО в отношениях с Путиным
Внутренние проблемы НАТО идут на руку России, заявил британский дипломат Ян Прауд в беседе с подполковником армии США в отставке Дэниелом Дэвисом на... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T17:55:00+03:00
2025-09-25T17:55:00+03:00
в мире
россия
москва
сша
дэниел дэвис
владимир путин
такер карлсон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037043568_0:187:3000:1875_1920x0_80_0_0_33c1c09062d6dbb04bbe4bd8274e0f48.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Внутренние проблемы НАТО идут на руку России, заявил британский дипломат Ян Прауд в беседе с подполковником армии США в отставке Дэниелом Дэвисом на YouTube-канале Deep Dive."Каждый раз, когда европейцы созывают совещание и неделями обсуждают возможность принятия мер, о которых они так никогда и не договорятся, Путин уже опережает их, в некотором смысле обходит с фланга. Поэтому не стоит недооценивать его способность переиграть Запад", — отметил Прауд.Дэвис добавил, что чем больше давления Запад оказывает на Россию и чем сильнее угрожает ей, тем более жесткой становится позиция Москвы.По словам Прауда, структурные проблемы, существующие в НАТО, дают России значительное стратегическое и тактическое преимущество в противостоянии с европейцами.Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно разъяснял, что у Москвы нет планов нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://ria.ru/20250925/zelenskiy-2044314288.html
https://ria.ru/20250919/purl-2042763798.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037043568_160:0:2827:2000_1920x0_80_0_0_895092144f4d46515de9861c0e35753e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, сша, дэниел дэвис, владимир путин, такер карлсон, нато
В мире, Россия, Москва, США, Дэниел Дэвис, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
"Обходит с фланга". На Западе назвали ошибку НАТО в отношениях с Путиным

Прауд: структурные проблемы в НАТО дают России большое преимущество

© AP Photo / Efrem LukatskyГенсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве
Генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Внутренние проблемы НАТО идут на руку России, заявил британский дипломат Ян Прауд в беседе с подполковником армии США в отставке Дэниелом Дэвисом на YouTube-канале Deep Dive.
"Каждый раз, когда европейцы созывают совещание и неделями обсуждают возможность принятия мер, о которых они так никогда и не договорятся, Путин уже опережает их, в некотором смысле обходит с фланга. Поэтому не стоит недооценивать его способность переиграть Запад", — отметил Прауд.
Кадр видео, опубликованного украинскими СМИ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Журналист высмеял попытку украинских СМИ скрыть конфуз Зеленского в США
Вчера, 15:43
Дэвис добавил, что чем больше давления Запад оказывает на Россию и чем сильнее угрожает ей, тем более жесткой становится позиция Москвы.
По словам Прауда, структурные проблемы, существующие в НАТО, дают России значительное стратегическое и тактическое преимущество в противостоянии с европейцами.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно разъяснял, что у Москвы нет планов нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Пуск ракеты PAC-3 MSE из ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
"Второе дыхание". НАТО нашла новый способ помочь Киеву
19 сентября, 08:00
 
В миреРоссияМоскваСШАДэниел ДэвисВладимир ПутинТакер КарлсонНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала