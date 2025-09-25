https://ria.ru/20250925/nato-2044373829.html

"Обходит с фланга". На Западе назвали ошибку НАТО в отношениях с Путиным

"Обходит с фланга". На Западе назвали ошибку НАТО в отношениях с Путиным

25.09.2025

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Внутренние проблемы НАТО идут на руку России, заявил британский дипломат Ян Прауд в беседе с подполковником армии США в отставке Дэниелом Дэвисом на YouTube-канале Deep Dive."Каждый раз, когда европейцы созывают совещание и неделями обсуждают возможность принятия мер, о которых они так никогда и не договорятся, Путин уже опережает их, в некотором смысле обходит с фланга. Поэтому не стоит недооценивать его способность переиграть Запад", — отметил Прауд.Дэвис добавил, что чем больше давления Запад оказывает на Россию и чем сильнее угрожает ей, тем более жесткой становится позиция Москвы.По словам Прауда, структурные проблемы, существующие в НАТО, дают России значительное стратегическое и тактическое преимущество в противостоянии с европейцами.Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно разъяснял, что у Москвы нет планов нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

