Рейтинг@Mail.ru
Определены самые большие налоги для игорного бизнеса в Европе - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:18 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/nalogi-2044183792.html
Определены самые большие налоги для игорного бизнеса в Европе
Определены самые большие налоги для игорного бизнеса в Европе - РИА Новости, 25.09.2025
Определены самые большие налоги для игорного бизнеса в Европе
Среди европейских стран самые большие налоги для игорного бизнеса оказались во Франции и Швейцарии, где они могут достигать 80% и выше, при этом Россия в случае РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T06:18:00+03:00
2025-09-25T06:18:00+03:00
россия
франция
швейцария
министерство финансов рф (минфин россии)
общество
налоги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148520/03/1485200335_0:51:3068:1777_1920x0_80_0_0_7e6a2a9cc045a9f762a4fab1d3c2c349.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Среди европейских стран самые большие налоги для игорного бизнеса оказались во Франции и Швейцарии, где они могут достигать 80% и выше, при этом Россия в случае принятия предлагаемой Минфином новой ставки в 25% займет 21-е место среди стран Европейского континента, подсчитало РИА Новости, изучив открытые данные. Минфин в рамках бюджетного пакета предложил ряд налоговых новаций с 2026 года, указав, что они направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. Одно из основных предложений - новая система налогообложения букмекеров - налог на игорный бизнес в 5% от принятых ставок плюс налог на прибыль в 25%. В разных странах букмекеры, казино и другие организаторы игорного бизнеса, как онлайн, так и офлайн, облагаются налогами по-разному. Чаще всего взимается налог на прибыль или валовой игровой доход, но также это может быть, например, налог на принятые ставки. В некоторых странах в дополнение к основному налогу игорный бизнес еще платит фиксированные суммы раз в месяц или раз в год на каждый стол для игр или игровой автомат. Среди европейских стран лидером по величине налога стала Франция, где ставка составляет от 6% до 83,5%, в зависимости от размера валового игрового дохода. Больше всего платят компании, получающие от своей деятельности свыше 14 миллионов евро. Большим уровнем ставок отличилась и Швейцария, где они могут достигать 80%. Также в число стран с самыми высокими налогами вошли Испания, Бельгия, Польша и Великобритания: здесь налог динамический, как и во многих странах Европы, и достигает максимальных 50%. В Испании и Великобритании ставка зависит от выручки компании, в Бельгии - от выручки и региона, а в Польше - от вида азартной игры. В Дании размер налогов зависит не только от вида игры - дополнительно может взиматься налог на сумму, которая превышает установленную верхнюю границу выручки. Так, больше всего, 45%, отдают офлайн-казино, но если их выручка превысит 4,8 миллиона крон, от "излишка" придется заплатить 30% налога. На Мальте, в Венгрии, Австрии и Лихтенштейне игорный бизнес максимально может отдавать в бюджет до 40% выручки. Посередине расположились Ирландия и Хорватия с максимальной ставкой в 25%. К ним может присоединиться и Россия, если предложение Минфина РФ станет реальностью. Одни из самых невысоких ставок оказались в Восточной Европе, на Балканах и в ряде микрогосударств. Так, в Словении и Украине налог на игорный бизнес составляет 18%, хотя в Словении он может быть и ниже, в зависимости от игры. В Болгарии, Латвии и Сербии ставки достигают 15%, при чем болгарские и латвийские компании облагаются дополнительной платой за каждый игровой стол или автомат. Ставка в 12% установлена в Албании, Андорре, Сан-Марино, Финляндии и Молдавии. Однако в случае с Молдавией это не специальный налог для казино или букмекеров, а общий налог для всего бизнеса. Самые щадящие ставки на Кипре, в Белоруссии и Черногории - до 10%, без учета различных взносов. Свободными от налогового бремени оказались организаторы азартных игр в Монако. А еще налоги не платят букмекеры в Исландии, поскольку там их считают "общественно полезными организациями".
https://ria.ru/20250925/nalogi-2044171607.html
https://ria.ru/20250312/nalogi-1758310975.html
https://ria.ru/20250924/byudzhet-2044061484.html
россия
франция
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148520/03/1485200335_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b6e9a393fc8ffea3fee6a4815a82f40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, франция, швейцария, министерство финансов рф (минфин россии), общество, налоги
Россия, Франция, Швейцария, Министерство финансов РФ (Минфин России), Общество, Налоги
Определены самые большие налоги для игорного бизнеса в Европе

Налог на игорный бизнес сделает РФ 21-й в рейтинге по его размеру в Европе

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкРулетка в казино
Рулетка в казино - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Рулетка в казино. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Среди европейских стран самые большие налоги для игорного бизнеса оказались во Франции и Швейцарии, где они могут достигать 80% и выше, при этом Россия в случае принятия предлагаемой Минфином новой ставки в 25% займет 21-е место среди стран Европейского континента, подсчитало РИА Новости, изучив открытые данные.
Минфин в рамках бюджетного пакета предложил ряд налоговых новаций с 2026 года, указав, что они направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. Одно из основных предложений - новая система налогообложения букмекеров - налог на игорный бизнес в 5% от принятых ставок плюс налог на прибыль в 25%.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Названы страны Европы с самым высоким НДС
Вчера, 02:22
В разных странах букмекеры, казино и другие организаторы игорного бизнеса, как онлайн, так и офлайн, облагаются налогами по-разному. Чаще всего взимается налог на прибыль или валовой игровой доход, но также это может быть, например, налог на принятые ставки. В некоторых странах в дополнение к основному налогу игорный бизнес еще платит фиксированные суммы раз в месяц или раз в год на каждый стол для игр или игровой автомат.
Среди европейских стран лидером по величине налога стала Франция, где ставка составляет от 6% до 83,5%, в зависимости от размера валового игрового дохода. Больше всего платят компании, получающие от своей деятельности свыше 14 миллионов евро. Большим уровнем ставок отличилась и Швейцария, где они могут достигать 80%.
Также в число стран с самыми высокими налогами вошли Испания, Бельгия, Польша и Великобритания: здесь налог динамический, как и во многих странах Европы, и достигает максимальных 50%. В Испании и Великобритании ставка зависит от выручки компании, в Бельгии - от выручки и региона, а в Польше - от вида азартной игры.
В Дании размер налогов зависит не только от вида игры - дополнительно может взиматься налог на сумму, которая превышает установленную верхнюю границу выручки. Так, больше всего, 45%, отдают офлайн-казино, но если их выручка превысит 4,8 миллиона крон, от "излишка" придется заплатить 30% налога. На Мальте, в Венгрии, Австрии и Лихтенштейне игорный бизнес максимально может отдавать в бюджет до 40% выручки.
Косвенные налоги - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Косвенные налоги: что это такое, виды и особенности уплаты
12 марта, 15:56
Посередине расположились Ирландия и Хорватия с максимальной ставкой в 25%. К ним может присоединиться и Россия, если предложение Минфина РФ станет реальностью.
Одни из самых невысоких ставок оказались в Восточной Европе, на Балканах и в ряде микрогосударств. Так, в Словении и Украине налог на игорный бизнес составляет 18%, хотя в Словении он может быть и ниже, в зависимости от игры. В Болгарии, Латвии и Сербии ставки достигают 15%, при чем болгарские и латвийские компании облагаются дополнительной платой за каждый игровой стол или автомат.
Ставка в 12% установлена в Албании, Андорре, Сан-Марино, Финляндии и Молдавии. Однако в случае с Молдавией это не специальный налог для казино или букмекеров, а общий налог для всего бизнеса. Самые щадящие ставки на Кипре, в Белоруссии и Черногории - до 10%, без учета различных взносов.
Свободными от налогового бремени оказались организаторы азартных игр в Монако. А еще налоги не платят букмекеры в Исландии, поскольку там их считают "общественно полезными организациями".
Заседание правительства - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Правительство одобрило проект бюджета на 2026-2028 годы
24 сентября, 16:06
 
РоссияФранцияШвейцарияМинистерство финансов РФ (Минфин России)ОбществоНалоги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала