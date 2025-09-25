https://ria.ru/20250925/nalogi-2044183792.html

Определены самые большие налоги для игорного бизнеса в Европе - РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Среди европейских стран самые большие налоги для игорного бизнеса оказались во Франции и Швейцарии, где они могут достигать 80% и выше, при этом Россия в случае принятия предлагаемой Минфином новой ставки в 25% займет 21-е место среди стран Европейского континента, подсчитало РИА Новости, изучив открытые данные. Минфин в рамках бюджетного пакета предложил ряд налоговых новаций с 2026 года, указав, что они направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. Одно из основных предложений - новая система налогообложения букмекеров - налог на игорный бизнес в 5% от принятых ставок плюс налог на прибыль в 25%. В разных странах букмекеры, казино и другие организаторы игорного бизнеса, как онлайн, так и офлайн, облагаются налогами по-разному. Чаще всего взимается налог на прибыль или валовой игровой доход, но также это может быть, например, налог на принятые ставки. В некоторых странах в дополнение к основному налогу игорный бизнес еще платит фиксированные суммы раз в месяц или раз в год на каждый стол для игр или игровой автомат. Среди европейских стран лидером по величине налога стала Франция, где ставка составляет от 6% до 83,5%, в зависимости от размера валового игрового дохода. Больше всего платят компании, получающие от своей деятельности свыше 14 миллионов евро. Большим уровнем ставок отличилась и Швейцария, где они могут достигать 80%. Также в число стран с самыми высокими налогами вошли Испания, Бельгия, Польша и Великобритания: здесь налог динамический, как и во многих странах Европы, и достигает максимальных 50%. В Испании и Великобритании ставка зависит от выручки компании, в Бельгии - от выручки и региона, а в Польше - от вида азартной игры. В Дании размер налогов зависит не только от вида игры - дополнительно может взиматься налог на сумму, которая превышает установленную верхнюю границу выручки. Так, больше всего, 45%, отдают офлайн-казино, но если их выручка превысит 4,8 миллиона крон, от "излишка" придется заплатить 30% налога. На Мальте, в Венгрии, Австрии и Лихтенштейне игорный бизнес максимально может отдавать в бюджет до 40% выручки. Посередине расположились Ирландия и Хорватия с максимальной ставкой в 25%. К ним может присоединиться и Россия, если предложение Минфина РФ станет реальностью. Одни из самых невысоких ставок оказались в Восточной Европе, на Балканах и в ряде микрогосударств. Так, в Словении и Украине налог на игорный бизнес составляет 18%, хотя в Словении он может быть и ниже, в зависимости от игры. В Болгарии, Латвии и Сербии ставки достигают 15%, при чем болгарские и латвийские компании облагаются дополнительной платой за каждый игровой стол или автомат. Ставка в 12% установлена в Албании, Андорре, Сан-Марино, Финляндии и Молдавии. Однако в случае с Молдавией это не специальный налог для казино или букмекеров, а общий налог для всего бизнеса. Самые щадящие ставки на Кипре, в Белоруссии и Черногории - до 10%, без учета различных взносов. Свободными от налогового бремени оказались организаторы азартных игр в Монако. А еще налоги не платят букмекеры в Исландии, поскольку там их считают "общественно полезными организациями".

россия, франция, швейцария, министерство финансов рф (минфин россии), общество, налоги