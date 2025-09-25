Рейтинг@Mail.ru
Грузинского наемника, воевавшего на стороне Украины, заочно осудили
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:41 25.09.2025
Грузинского наемника, воевавшего на стороне Украины, заочно осудили
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Наемник из Грузии Михаил Поладашвили, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам лишения свободы, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Доказательства признаны судом достаточными для вынесения заочно приговора в отношении гражданина Грузии Михаила Поладашвили. Он заочно признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте)... Судом Поладашвили заочно приговорен к наказанию в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Установлено, что в марте 2022 года Поладашвили вступил в качестве наёмника в украинское вооружённое формирование, после чего участвовал в боевых действиях против представителей силовых структур ДНР и военнослужащих ВС РФ. По ходатайству следствия в отношении Поладашвили заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Наемник из Грузии Михаил Поладашвили, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам лишения свободы, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения заочно приговора в отношении гражданина Грузии Михаила Поладашвили. Он заочно признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте)... Судом Поладашвили заочно приговорен к наказанию в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Установлено, что в марте 2022 года Поладашвили вступил в качестве наёмника в украинское вооружённое формирование, после чего участвовал в боевых действиях против представителей силовых структур ДНР и военнослужащих ВС РФ.
По ходатайству следствия в отношении Поладашвили заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск.
Украинские военнослужащие
В ДНР рассказали об иностранных наемниках ВСУ на линии фронта
24 сентября, 05:08
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
