Грузинского наемника, воевавшего на стороне Украины, заочно осудили
Грузинского наемника, воевавшего на стороне Украины, заочно осудили
Наемник из Грузии Михаил Поладашвили, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам лишения свободы, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 25.09.2025
специальная военная операция на украине
россия
грузия
следственный комитет россии (ск рф)
украина
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Наемник из Грузии Михаил Поладашвили, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам лишения свободы, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Доказательства признаны судом достаточными для вынесения заочно приговора в отношении гражданина Грузии Михаила Поладашвили. Он заочно признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте)... Судом Поладашвили заочно приговорен к наказанию в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Установлено, что в марте 2022 года Поладашвили вступил в качестве наёмника в украинское вооружённое формирование, после чего участвовал в боевых действиях против представителей силовых структур ДНР и военнослужащих ВС РФ. По ходатайству следствия в отношении Поладашвили заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск.
россия
грузия
украина
Грузинского наемника, воевавшего на стороне Украины, заочно осудили
