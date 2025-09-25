Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина назвала главные вызовы для банков и ЦБ
25.09.2025
Набиуллина назвала главные вызовы для банков и ЦБ
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
Набиуллина назвала главные вызовы для банков и ЦБ

Набиуллина перечислила основные вызовы для российских банков и регулятора

СОЧИ, 25 сен - РИА Новости. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина перечислила основные вызовы для российских банков и регулятора.
"На мой взгляд, для банков ближайшим вызовом будет, конечно, поддержание запасов капиталов, разумное управление рисками,… когда трансформируется экономика, правильно оценивать риски важно. И при этом продолжать финансировать экономический рост", - сказала она на XXII Международном Банковском форуме.
Она отметила, что Банк России видит для себя, как вызов, окончательно взять инфляцию под контроль. "Не промахнутся и не уйти на штрафной круг, если продолжать спортивные аналогии", - добавила она.
"Думаю, что для нас вместе с правительством вызов - развитие рынка капитала, мы об этом много говорим, мы все понимаем это. Меры намечены, но, конечно, вот этот вызов для того, чтобы перейти во многом от слов к делу и создать реальные стимулы для развития рынка капитала",- сказала глава ЦБ.
Также глава регулятора отметила ещё один вызов. "Если говорить про экономическую политику в целом, то мне кажется, для нас с правительством один из главных вызовов – это дать дополнительные стимулы для финансирования инвестиционных проектов, для повышения производительности труда", - заключила Набиуллина.
