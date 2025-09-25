https://ria.ru/20250925/nabiullina-2044290743.html

Набиуллина назвала главные вызовы для банков и ЦБ

Набиуллина назвала главные вызовы для банков и ЦБ - РИА Новости, 25.09.2025

Набиуллина назвала главные вызовы для банков и ЦБ

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина перечислила основные вызовы для российских банков и регулятора. РИА Новости, 25.09.2025

СОЧИ, 25 сен - РИА Новости. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина перечислила основные вызовы для российских банков и регулятора. "На мой взгляд, для банков ближайшим вызовом будет, конечно, поддержание запасов капиталов, разумное управление рисками,… когда трансформируется экономика, правильно оценивать риски важно. И при этом продолжать финансировать экономический рост", - сказала она на XXII Международном Банковском форуме. Она отметила, что Банк России видит для себя, как вызов, окончательно взять инфляцию под контроль. "Не промахнутся и не уйти на штрафной круг, если продолжать спортивные аналогии", - добавила она. "Думаю, что для нас вместе с правительством вызов - развитие рынка капитала, мы об этом много говорим, мы все понимаем это. Меры намечены, но, конечно, вот этот вызов для того, чтобы перейти во многом от слов к делу и создать реальные стимулы для развития рынка капитала",- сказала глава ЦБ. Также глава регулятора отметила ещё один вызов. "Если говорить про экономическую политику в целом, то мне кажется, для нас с правительством один из главных вызовов – это дать дополнительные стимулы для финансирования инвестиционных проектов, для повышения производительности труда", - заключила Набиуллина.

