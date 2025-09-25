Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина высказалась о проекте бюджета на три года
12:25 25.09.2025
Набиуллина высказалась о проекте бюджета на три года
Банк России расценивает проект бюджета на 2026-2028 годы как дезинфляционный, несмотря на планы пересмотра НДС, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 25.09.2025
СОЧИ, 25 сен - РИА Новости. Банк России расценивает проект бюджета на 2026-2028 годы как дезинфляционный, несмотря на планы пересмотра НДС, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.Правительство России одобрило проект бюджета РФ на 2026-2028 годы. В рамках бюджетного пакета Минфин предложил ряд налоговых новаций с 2026 года, указав, что они направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. Два основных предложения: пересмотреть НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров; новая система налогообложения букмекеров - налог на игорный бизнес в 5% от принятых ставок плюс налог на прибыль в 25%."Мы сейчас расцениваем проект бюджета как дезинфляционный. Да, краткосрочная реакция цен на пересмотр НДС, скорее всего, будет", - заявила Набиуллина на XXII Международном банковском форуме.Она напомнила опыт 2019 года, когда НДС также пересматривался на 2 процентных пункта и реакция, по ее словам, "была умеренной".Набиуллина подчеркнула, что предсказуемость бюджетной политики – это важнейший фактор при принятии решения по ключевой ставке. Она также назвала позитивным фактором то, что появилась определенность по бюджету."Могу сразу сказать, что для ЦБ сбалансированный бюджет гораздо лучше, чем было бы увеличение дефицита. Это лучше и для бюджетной устойчивости, и для инфляции, и для уровня процентных ставок. Почему так? Потому что чем сильнее государство наращивает долг, тем выше мы должны поддерживать ставки, и тем меньше пространства остается для кредита частному сектору", - пояснила она.
СОЧИ, 25 сен - РИА Новости. Банк России расценивает проект бюджета на 2026-2028 годы как дезинфляционный, несмотря на планы пересмотра НДС, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Правительство России одобрило проект бюджета РФ на 2026-2028 годы. В рамках бюджетного пакета Минфин предложил ряд налоговых новаций с 2026 года, указав, что они направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. Два основных предложения: пересмотреть НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров; новая система налогообложения букмекеров - налог на игорный бизнес в 5% от принятых ставок плюс налог на прибыль в 25%.
"Мы сейчас расцениваем проект бюджета как дезинфляционный. Да, краткосрочная реакция цен на пересмотр НДС, скорее всего, будет", - заявила Набиуллина на XXII Международном банковском форуме.
Она напомнила опыт 2019 года, когда НДС также пересматривался на 2 процентных пункта и реакция, по ее словам, "была умеренной".
Набиуллина подчеркнула, что предсказуемость бюджетной политики – это важнейший фактор при принятии решения по ключевой ставке. Она также назвала позитивным фактором то, что появилась определенность по бюджету.
"Могу сразу сказать, что для ЦБ сбалансированный бюджет гораздо лучше, чем было бы увеличение дефицита. Это лучше и для бюджетной устойчивости, и для инфляции, и для уровня процентных ставок. Почему так? Потому что чем сильнее государство наращивает долг, тем выше мы должны поддерживать ставки, и тем меньше пространства остается для кредита частному сектору", - пояснила она.
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаЭльвира НабиуллинаМинистерство финансов РФ (Минфин России)Россия
 
 
